快訊

多數人沒聽過…這檔晶片股一周突大漲近30% 分析師：還有上漲空間

五月天促F4復出爆喊卡？朱孝天「太愛講」害破局 相信音樂這麼說

陰莖增大術奪命！檢昨下令逮捕丁斌煌 50歲男相驗仍無法確定死因

聽新聞
0:00 / 0:00

記憶體缺貨潮來了！大摩大升這五檔個股目標價

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
摩根士丹利證券在最新釋出的「記憶體產業」報告中指出，由AI所引發的主流記憶體供需失衡，將導致記憶體出現缺貨情勢。（路透）
摩根士丹利證券在最新釋出的「記憶體產業」報告中指出，由AI所引發的主流記憶體供需失衡，將導致記憶體出現缺貨情勢。（路透）

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「記憶體產業」報告中指出，由AI所引發的主流記憶體供需失衡，將導致記憶體出現缺貨情勢，因此大幅調升台系供應鏈包括華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）、南亞科（2408）、群聯（8299）目標價。

大摩科技產業分析師顏志天指出，由AI所引發的主流記憶體供需失衡，現正擴散至舊世代記憶體，特別是傳統的快閃記憶體（Flash），包括編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、SLC NAND、DDR4等。

其中， NOR Flash目前已出現價格上漲，預估明年將因供給限制，需求又因季節性復甦，因此將出現低個位數的供不應求；高密度 SLC NAND因強勁的雲端 AI 需求正在擠壓舊世代 NAND 產能，預期將出現嚴重缺貨。

DDR4方面，大摩大中華區半導體主管詹家鴻認為，由於DDR4的超級循環即將到來，供給短缺情況可能將一路延續到2026年第4季，估計明年第3季仍存在約2%的短缺，甚至連DDR3也將於2026年上漲，使廠商毛利率大幅擴張。

由於相關有利因素，大摩全面上調台系記憶體廠目標價。華邦電受惠 MCU 業務穩定、DDR/NOR/NAND 價格上漲，因此顏志天給予「優於大盤」評級、目標價上看38元，調幅26.6%，並列為首選標的。

力積電維持「中立」評等，但受惠DDR價格走強，因此將目標價由13.3元上調至22元，調幅65.4%；旺宏則是 NOR 漲價的主要受惠者，並預期明年將轉虧為盈，因此評等由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，目標價由16.5元大升至29元，升幅75.5%。

至於南亞科，詹家鴻預估第3季營收將季增79%、損益將轉虧為盈，因此將評等由「中立」升至「優於大盤」，目標價由48元大升至90元，調幅87.5%；群聯則給予「優於大盤」評級，目標價由608元大升至800元，升幅31.5%。

大摩 快閃記憶體

延伸閱讀

外資力挺記憶體 旺宏、力積電漲停率族群秀肌肉

就市論勢／記憶體、機器人 可低接

群聯、信驊利多 大摩按讚

世芯遇上AWS大單…竟成「甜蜜的負擔」？ 外資大摩這麼說

相關新聞

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。 Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。 主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。 聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季...

瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比...

外資買超121億元 買鴻海2.5萬張最多、但僅買超台積電907張

台股18日收在最高的25,769.36點， 上漲331.11點， 再創歷史新高，三大法人中僅投信賣超，外資則是買超121...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。