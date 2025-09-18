記憶體缺貨潮來了！大摩大升這五檔個股目標價

摩根士丹利（大摩）證券在最新釋出的「記憶體產業」報告中指出，由AI所引發的主流記憶體供需失衡，將導致記憶體出現缺貨情勢，因此大幅調升台系供應鏈包括華邦電（2344）、旺宏（2337）、力積電（6770）、南亞科（2408）、群聯（8299）目標價。

大摩科技產業分析師顏志天指出，由AI所引發的主流記憶體供需失衡，現正擴散至舊世代記憶體，特別是傳統的快閃記憶體（Flash），包括編碼型快閃記憶體（NOR Flash）、SLC NAND、DDR4等。

其中， NOR Flash目前已出現價格上漲，預估明年將因供給限制，需求又因季節性復甦，因此將出現低個位數的供不應求；高密度 SLC NAND因強勁的雲端 AI 需求正在擠壓舊世代 NAND 產能，預期將出現嚴重缺貨。

DDR4方面，大摩大中華區半導體主管詹家鴻認為，由於DDR4的超級循環即將到來，供給短缺情況可能將一路延續到2026年第4季，估計明年第3季仍存在約2%的短缺，甚至連DDR3也將於2026年上漲，使廠商毛利率大幅擴張。

由於相關有利因素，大摩全面上調台系記憶體廠目標價。華邦電受惠 MCU 業務穩定、DDR/NOR/NAND 價格上漲，因此顏志天給予「優於大盤」評級、目標價上看38元，調幅26.6%，並列為首選標的。

力積電維持「中立」評等，但受惠DDR價格走強，因此將目標價由13.3元上調至22元，調幅65.4%；旺宏則是 NOR 漲價的主要受惠者，並預期明年將轉虧為盈，因此評等由「劣於大盤」跳升至「優於大盤」，目標價由16.5元大升至29元，升幅75.5%。

至於南亞科，詹家鴻預估第3季營收將季增79%、損益將轉虧為盈，因此將評等由「中立」升至「優於大盤」，目標價由48元大升至90元，調幅87.5%；群聯則給予「優於大盤」評級，目標價由608元大升至800元，升幅31.5%。