美降息步調變數多 國泰世華銀行指留意二關鍵、解析股匯市未來走向

美國聯準會（Fed）本次會議如市場預期宣布降息一碼，國泰世華銀行指出，最新點陣圖中位數顯示，預期今年仍有兩碼的降息空間，明、後年再各降一碼，但投票委員的態度分歧，未來實際降息幅度將取決於第4季通膨和就業數據。隨著聯準會主席鮑爾於明年5月卸任，政策不確定性升高，市場預期利率可能下探至3％附近或更低，需留意超預期的降息風險。

短期內聯準會將如何決策？國泰世華銀行分析，鮑爾於會後記者會重申，就業市場下行風險已顯著升溫，儘管通膨上升且處於高位，但就業市場偏離聯準會的目標幅度擴大，成為政策轉向的主因，截至下次10月30日FOMC會議前，需持續關注通膨和就業數據變化，包含10月3日和15日要陸續公布的非農就業數據報告和CPI消費者物價指數報告。

展望後市，國泰世華銀行分析，美國關稅政策導致全球需求降溫的背景下，美國的民間消費與企業投資動能趨緩， 預計將拖累今年經濟成長表現。就業市場供需雙雙降溫，為聯準會啟動降息提供正當性。儘管景氣尚未進入衰退階段，但聯準會本輪的預防性降息有助穩定基本面。

股市方面，聯準會重啟降息循環，將降低企業融資成本，改善現金流與資本支出意願，對股市形成正面支撐；加上企業獲利穩健，為美股提供成長動能。惟美股四大指數評價面偏高，短期內可能震盪修正；然而，在基本面改善、AI趨勢的發展下，中長期多頭趨勢不變。

債市方面，降息預期明確，美債殖利率將呈緩步下行趨勢。短天期利率將隨聯邦基準利率走低，長天期利率下行空間較為有限，長短利差維持擴張。整體而言，中短債具備波段操作空間，若以長期穩定息收為目標，則應考慮配置長天期債券，以鎖定高票息優勢。

至於外匯市場方面，下半年以來，美元貶勢暫緩，原因其一為貿易政策塵埃落定，帶動市場情緒回穩；其二為市場的降息預期過熱，美元隨利率修正的波段反彈。但長線仍偏弱勢，聯準會的寬鬆步調仍領先歐、英、澳等同處在降息循環的央行，在各國與美國利差收斂的背景下，若明年降息幅度擴大，美元貶勢恐進一步加劇。