股價強揚！台股創下歷史新高 這二檔「外資升價股」買盤追捧

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
台股18日開高走高，創下歷史新高，盤面個股漲多跌少。示意圖／AI生成

台股18日開高走高，創下歷史新高，盤面個股漲多跌少。其中，受惠外資法人大幅調升目標價的環球晶（6488），股價亮燈強鎖漲停、攀波段反彈新高；台達電（2308）也大漲6.7%、收892元，創下歷史新高紀錄。

外資高盛證券最新指出，環球晶由於受惠記憶體產業見底，加上美國擴產進入先進製程、及轉向高價值專用晶圓（如碳化矽、氮化鎵）領域等，使得明年將可能出現盈餘轉折點，毛利率將回升至30%以上。

基於整體趨勢向上轉佳，高盛上調環球晶 2026-2027年 EPS約7%-11%，並將目標本益比由 14 倍 升至 20 倍，目標價由380 元大幅調升至 600 元，評等則由「中立」升至「買進」，因而激勵股價強勢表態，亮燈強鎖漲停。

摩根大通證券則看好台達電，主要基於三大理由，：一、AI相關業務表現強於預期；二、即將推出的 VR200 電源櫃與電源架含電量高於預期；三、液冷產能擴張速度快於預期，因此給予「優於大盤」，目標價由680元大升至1,000元。

今年以來，台達電股價已領先台股大盤86%，主要受益於估值重評與盈餘上修。由於該公司在 AI 伺服器電源供應器 (PSU) 與液冷系統市場占有龍頭地位，因此摩根大通證券預期估值溢價將可持續，股價表現將持續強於大盤。

