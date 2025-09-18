三大法人回頭買超167.57億元 台積電牽手台股再創新高
台股18日受惠台積電（2330）拉尾創收盤新天價1,285元，集中市場指數同步強彈331.11點、再創25,769.36點歷史新高，成交值放大至4,553億元。三大法人回頭買超167.57億元。
統計三大法人18日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超121.54億元，投信賣超54.59億元；自營商買超（合計）100.63億元，其中自營商（自行買賣）買超38.51億元、自營商（避險）買超62.12億元。
盤面上，權王台積電收新天價1,285元，股王信驊（5274）也彈升3.1%、回到5,155元，帶動兩大千金同步創高，其中，穎崴（6515）收漲停1,875元，旺矽（6223）則改寫盤中1,600元、收盤1,555元雙高紀錄。
另，台達電（2308）也創下盤中899元、收盤892元新天價；鴻海（2317）盤中翻紅觸及5日線。此外，泛記憶體族群持續強力吸金，華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）高掛紅燈，南亞科（2408）也登上80元大關。
統計今日成交值超過百億元個股有8檔，清一色為電子族群，且股價全面收紅。依序為：台積電307.26億元，股價漲1.58%、收1,285元；南亞科265.24億元，股價漲9.14%、收80元；台達電186.46億元，股價漲6.7%、收892元；鴻海167.02億元，股價漲1.42%、收215元；雙鴻（3324）145.84億元，股價漲9.93%、收897元；華邦電140.3億元，股價漲9.86%、收32.3元；金居（8358）132.78億元，股價漲4.77%、收219.5元；環球晶（6488）103.53億元，股價漲9.98%、收490.5元。
統計今日成交量超過十萬大張個股有6檔，泛記憶體族群即占4位、合計成交量近120萬張，人氣最為火熱。依序為：華邦電成交445,040張，股價漲9.86%、收32.3元；南亞科成交339,248張，股價漲9.14%、收80元；力積電成交324,723張，股價漲9.8%、收22.4元；友達（2409）成交121,878張，股價漲1.48%、收13.7元；旺宏成交110,859張，股價漲9.96%、收27.05元；漢磊（3707）成交107,680張，股價跌3.29%、收67.6元。
