Fed降息 台股再飆新高還能追？法人點一前提：多頭格局將持續

聯準會（Fed）決議調降基準利率1碼，並預料今年還會再降兩次，台股18日開高震盪收最高，以25,769.36點收盤，寫下歷史新高，台股頻頻刷新紀錄，到底後續行情如何？還可以進場嗎？那些股票還可以買？法人表示，只要5日線未有效跌破，多頭格局仍將持續，這時候要以技術面來操作，但要留意不可以出現高檔爆量收長黑。

聯準會（Fed）宣布降息，調降基準利率1碼，將聯邦基金利率目標區間調降至4%至4.25%，並公布最新經濟預測與利率點狀圖。根據點狀圖，從官員預估中位數來看，2025年年底聯邦資金利率目標區間中值可能落在3.625%，低於6月預測的3.875%，代表今年底前將再降息2碼，全年總計降息3碼，比6月預估的2碼來得多。

決策官員認為，最近勞動市場轉弱的嚴重性高於通膨反彈的疑慮；Fed主席鮑爾指出，「就業需求已經轉弱，最近新增就業數也低於維持失業率不變所需的水準」。

Fed如市場預期降息1碼，台股18日開高震盪收最高，早盤以25,543.17點開出，權王台積電早盤以1,275元開出， 終場收在1,285元，追平盤中天價，但卻是收盤的歷史新高價；台積電最後一盤再往上拉升，進一步推升台股大盤指數收在最高的25,769.36點，上漲331.11點，漲幅1.3%，創下歷史新高。

在Fed降息1碼之後，預期到年底還可望降息2碼，對頻頻刷新歷史紀錄的台股來說，後續到底會怎麼走？處於歷史高點的位置，還可以追嗎？可以買什麼？怎麼買？

統一投顧董事長黎方國表示，降息有分好的降息跟壞的降息，這次的降息是好的降息，屬於預防性的降息，對股市來說是正面的，因此，只要大盤指數未有效跌破5日線，多頭格局仍將持續，但要留意的是不能出現高檔爆量收大長黑的情況。

黎方國認為，現階段以技術面操作為主，在布局上可以低基期、報價上漲的記憶體、蘋概股、政策加持的無人機及軍工股等為優先。