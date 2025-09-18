快訊

台積電最後一盤爆6537張買單、以1285元創收盤新高 市值33.32兆

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電（2330）早盤以1,275元開出， 最後一盤爆出6,537張買單，拉升5元股價，終場收在1,285元，上漲20元， 漲幅1.58%，創收盤新高。圖／路透
台積電（2330）早盤以1,275元開出， 最後一盤爆出6,537張買單，拉升5元股價，終場收在1,285元，上漲20元， 漲幅1.58%，創收盤新高。圖／路透

台積電ADR周三上漲0.3%，收262.79美元，續創歷史新高價，連續4日上漲，較台北交易溢價24.9%，台積電（2330）早盤以1,275元開出， 最後一盤爆出6,537張買單，拉升5元股價，終場收在1,285元，上漲20元， 漲幅1.58%，創收盤新高，市值33兆3,234億元，影響大盤指數約165點。

美國聯準會降息1碼符合預期，台股18日開高，早盤以25,543.17點開出，權王台積電早盤以1,275元開出， 終場收在1,285元，追平盤中天價，但卻是收盤的歷史新高價；台積電最後一盤再往上拉升，進一步推升台股大盤指數收在最高的25,769.36點，上漲331.11點，漲幅1.3%， 創下歷史新高。

台積電8月營收3,357.72億元，月增3.9%，年增33.8%，創歷年同期新高，為單月營收歷史次高，僅次於4月創下的最高紀錄3,495.67億元；累計前8月營收2兆4,319億元，年增37.1%。

台積電先前預估，第3季營收將約318億至330億美元，以中間值計將季增8%，平均匯率假設為1美元兌新台幣29元。

台積電今年下半年開始量產2奈米，明年將進一步放量；外電報導表示，蘋果至少有兩款晶片可能採台積電最新封裝，蘋果訂單已確保包下台積電明年 N2 製程至少一半產能。

營收 台積電

相關新聞

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。 Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。 主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。 聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季...

瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比...

