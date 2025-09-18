台積電最後一盤爆6537張買單、以1285元創收盤新高 市值33.32兆

台積電ADR周三上漲0.3%，收262.79美元，續創歷史新高價，連續4日上漲，較台北交易溢價24.9%，台積電（2330）早盤以1,275元開出， 最後一盤爆出6,537張買單，拉升5元股價，終場收在1,285元，上漲20元， 漲幅1.58%，創收盤新高，市值33兆3,234億元，影響大盤指數約165點。

美國聯準會降息1碼符合預期，台股18日開高，早盤以25,543.17點開出，權王台積電早盤以1,275元開出， 終場收在1,285元，追平盤中天價，但卻是收盤的歷史新高價；台積電最後一盤再往上拉升，進一步推升台股大盤指數收在最高的25,769.36點，上漲331.11點，漲幅1.3%， 創下歷史新高。

台積電8月營收3,357.72億元，月增3.9%，年增33.8%，創歷年同期新高，為單月營收歷史次高，僅次於4月創下的最高紀錄3,495.67億元；累計前8月營收2兆4,319億元，年增37.1%。

台積電先前預估，第3季營收將約318億至330億美元，以中間值計將季增8%，平均匯率假設為1美元兌新台幣29元。

台積電今年下半年開始量產2奈米，明年將進一步放量；外電報導表示，蘋果至少有兩款晶片可能採台積電最新封裝，蘋果訂單已確保包下台積電明年 N2 製程至少一半產能。