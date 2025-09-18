美降息但後續步調放緩展望不明 壽險金控雙雄收黑、金融類股指數小漲

美國聯準會（Fed）台北時間今天凌晨公布利率決策會議降息1碼，符合市場預期，但會議結論偏鷹且後續可能降息步調則低於市場預期，大盤開高走低，被認為美降息利多受惠族群的金融類股指數也由紅翻黑，但午盤過後買盤資金回流本波領漲的主流股，帶動大盤指數逐步墊高、再現驚驚漲格局，金融類股指數雖壽險金控雙雄股價仍跌，但尾盤也隨大盤而上，終場金融類股指數以上漲4.69 點、2,200點作收。

受到美降息確定消息激勵，台股今天開高，金融類股中雙雄之一的富邦金（2881）股價開盤也上漲，但國泰金（2882）卻表現疲弱，一路在平盤下，拖累類股指數與大盤，盤中大盤走低、漲點收斂，金融類股更在雙雄領跌下翻黑，大型金控股跌多漲少，但在銀行型與公股金控撐盤下，尾盤隨大盤向上翻紅，類股指數小漲0.21%，漲幅落後大盤。

大型金控股除壽險金控雙雄國泰金、富邦金下挫，其他擁有大型壽險子公司的金控包括凱基金（2883）、台新新光金（2887）、兼有銀行龍頭的中信金（2891）股價上漲，銀行型金控與公股金控永豐金（2890）、華南金（2880）更強漲超過1%，成為今天類股翻紅的中堅。

法人分析，Fed降息確定但後續降息步調放緩，並顯示對通膨的擔憂未除，使長天期美公債殖利率出現震盪，另外匯率變數與資本市場對Fed降息相關決策的反應，對金融股後續與明年獲利展望的影響，有待進一步觀察。