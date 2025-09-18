台股熱！券商8月賺逾150億元 今年以來仍衰退16％

臺灣證券交易所公告，8月份全體證券商稅後淨利150.33億元，較上月成長21.59億元、月增16.77％；然而今年4月股災使市場受傷、投資人縮手，累計前8月全體證券商稅後淨利618.45億元，仍較去年同期衰退120.24億元、年減16.28％。

8月份大盤總成交值約9.425兆元，較上月增加18.73％，使證券商經紀手續費收入較上月成長；8月份自營商出售證券利益及證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利較上月成長4.47億元、月增8.28％；8月份證券商承銷業務淨利亦較上月成長1.82億元、月增20％。

累計本年度前8月證券商經紀手續費收入，因大盤總成交值減少而較去年同期衰退；本期自營之出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較去年同期衰退62.33億元、年減29.21％；本期承銷業務淨利亦較去年同期衰退3.29億元、年減5.96％。