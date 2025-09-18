市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

2025-09-18 10:08