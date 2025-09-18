市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高
聯準會降息一碼，激勵台股18日走高，早盤以25,543點開出，終場收最高25,769點，上漲331點，漲幅1.3%，成交量4,553億元，創歷史新高，權王台積電（2330）則是收1,285元，上漲20元，平歷史新高價。櫃買則收262點，漲幅1.77%。
其餘權值股部分，台達電（2308）、鴻海（2317）、廣達（2382）、南亞科（2408）等表現較為強勢，而國泰金（2882）、東元（1504）、南亞（1303）、嘉澤（3533）、富邦金（2881）等則表現較弱。
盤面上類股以電子零組件、居家生活、電子通路、電腦周邊、其他電子、半導體、運動休閒較為強勢，另外塑膠、營建、玻陶、橡膠、水泥、造紙等較為弱勢。
觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有南亞科、台達電、鴻海、雙鴻（3324）、華邦電（2344）、金居（8358）、環球晶（6488）、奇鋐（3017）、力積電、光寶科（2301）、精成科（6191）、宏達電（2498）、國巨（2327）、廣達、中美晶（5483）、京元電子（2449）等
而量大弱勢的則有，漢磊（3707）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、昇貿（3305）、臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）、雷虎（8033）、東元、康霈*（6919）、華泰（2329）、佳能（2374）、環宇-KY（4991）等。
統一投顧表示，Fed如預期降息1碼且點陣圖透露全年總計降息3碼、英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫、航太暨國防展今日開展、Meta 將發表高價智慧眼鏡、國安基金不退場，眾利多因素有望帶動台股繼續創歷史新高記錄；惟中國封殺輝達 RTX 6000D、台電林口1號機17日發生故障，干擾投資人情緒，台股高檔震盪、類股輪動。
操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言