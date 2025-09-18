快訊

市場氛圍熱！聯準會降息一碼 台股大漲331點收25,769點再創歷史新高

台股示意圖。中央社
聯準會降息一碼，激勵台股18日走高，早盤以25,543點開出，終場收最高25,769點，上漲331點，漲幅1.3%，成交量4,553億元，創歷史新高，權王台積電（2330）則是收1,285元，上漲20元，平歷史新高價。櫃買則收262點，漲幅1.77%。

其餘權值股部分，台達電（2308）、鴻海（2317）、廣達（2382）、南亞科（2408）等表現較為強勢，而國泰金（2882）、東元（1504）、南亞（1303）、嘉澤（3533）、富邦金（2881）等則表現較弱。

盤面上類股以電子零組件、居家生活、電子通路、電腦周邊、其他電子、半導體、運動休閒較為強勢，另外塑膠、營建、玻陶、橡膠、水泥、造紙等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有南亞科、台達電、鴻海、雙鴻（3324）、華邦電（2344）、金居（8358）、環球晶（6488）、奇鋐（3017）、力積電、光寶科（2301）、精成科（6191）、宏達電（2498）、國巨（2327）、廣達、中美晶（5483）、京元電子（2449）等

而量大弱勢的則有，漢磊（3707）、世芯-KY（3661）、聯發科（2454）、昇貿（3305）、臻鼎-KY（4958）、金像電（2368）、雷虎（8033）、東元、康霈*（6919）、華泰（2329）、佳能（2374）、環宇-KY（4991）等。

統一投顧表示，Fed如預期降息1碼且點陣圖透露全年總計降息3碼、英國版星際之門啟動1.3兆元投資計畫、航太暨國防展今日開展、Meta 將發表高價智慧眼鏡、國安基金不退場，眾利多因素有望帶動台股繼續創歷史新高記錄；惟中國封殺輝達 RTX 6000D、台電林口1號機17日發生故障，干擾投資人情緒，台股高檔震盪、類股輪動。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。 Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。 主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。 聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季...

瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比...

台積電最後一盤爆6537張買單、以1285元創收盤新高 市值33.32兆

台積電ADR周三上漲0.3%，收262.79美元，續創歷史新高價，連續4日上漲，較台北交易溢價24.9%，台積電（2330）早盤以1,275元開出， 最後一盤爆出6,537張買單，拉升5元股價，終場收在1,285元，上漲20元， 漲幅1.58%，創收盤新高，市值33兆3,234億元，影響大盤指數約165點。

