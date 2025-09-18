傳輝達下世代AI平台導入均熱方案 散熱電源股價發燙

快訊

中央社／ 台北18日電

AI伺服器耗電量龐大並衍生散熱問題，傳出輝達（NVIDIA）下世代AI平台RUBIN將導入結合液冷與均熱的新方案，雙鴻雙面逢源，今天盤中股價強攻漲停897元，率領電源、散熱族群股價登峰。

雙鴻盤中股價攻上漲停板897元，創下近15個半月來的新高；同屬散熱族群的奇鋐盤中股價漲幅也超過5%。電源龍頭台達電盤中股價最高衝抵899元，直逼900元大關，再創歷史新天價；光寶科盤中股價上漲超過半根停板。

法人表示，輝達下世代AI平台RUBIN，功耗預計高達2000W以上，現有散熱方案無法因應；傳出輝達要求供應商開發新的「微通道水冷板」（MLCP）技術，先透過均熱片將熱均勻導向各區域，藉由大面積增加空氣接觸，避免單點過熱，再利用水冷板等水循環物理原理進行散熱；市場預期將帶動水冷板與均熱片的需求。

其中，市場傳出雙鴻除了供應水冷板，近期也獲得超微（AMD）均熱片認證，並開始供貨，打破原本均熱片主要供應商健策寡占局面。

雙鴻在水冷、均熱方面皆扮要角，近期股價表現強勁，從9月初低點641元起漲，到今天盤中高點897元，短短半個月波段漲幅近4成。

電源業者表示，AI機房耗電量驚人，尤其新的AI伺服器功率愈來愈高，一方面電源系統的轉換效率愈來愈重要，另一方面根據能量守恆定律，電源轉換過程所耗損的電力會轉換成熱能，必須解決散熱問題。隨這波AI熱潮持續延燒，電源、散熱族群成為市場新焦點。

AI 雙鴻 輝達

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。 Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。 主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。 聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季...

瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比...

台積電最後一盤爆6537張買單、以1285元創收盤新高 市值33.32兆

台積電ADR周三上漲0.3%，收262.79美元，續創歷史新高價，連續4日上漲，較台北交易溢價24.9%，台積電（2330）早盤以1,275元開出， 最後一盤爆出6,537張買單，拉升5元股價，終場收在1,285元，上漲20元， 漲幅1.58%，創收盤新高，市值33兆3,234億元，影響大盤指數約165點。

