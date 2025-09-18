傳輝達下世代AI平台導入均熱方案 散熱電源股價發燙

AI伺服器耗電量龐大並衍生散熱問題，傳出輝達（NVIDIA）下世代AI平台RUBIN將導入結合液冷與均熱的新方案，雙鴻雙面逢源，今天盤中股價強攻漲停897元，率領電源、散熱族群股價登峰。

雙鴻盤中股價攻上漲停板897元，創下近15個半月來的新高；同屬散熱族群的奇鋐盤中股價漲幅也超過5%。電源龍頭台達電盤中股價最高衝抵899元，直逼900元大關，再創歷史新天價；光寶科盤中股價上漲超過半根停板。

法人表示，輝達下世代AI平台RUBIN，功耗預計高達2000W以上，現有散熱方案無法因應；傳出輝達要求供應商開發新的「微通道水冷板」（MLCP）技術，先透過均熱片將熱均勻導向各區域，藉由大面積增加空氣接觸，避免單點過熱，再利用水冷板等水循環物理原理進行散熱；市場預期將帶動水冷板與均熱片的需求。

其中，市場傳出雙鴻除了供應水冷板，近期也獲得超微（AMD）均熱片認證，並開始供貨，打破原本均熱片主要供應商健策寡占局面。

雙鴻在水冷、均熱方面皆扮要角，近期股價表現強勁，從9月初低點641元起漲，到今天盤中高點897元，短短半個月波段漲幅近4成。

電源業者表示，AI機房耗電量驚人，尤其新的AI伺服器功率愈來愈高，一方面電源系統的轉換效率愈來愈重要，另一方面根據能量守恆定律，電源轉換過程所耗損的電力會轉換成熱能，必須解決散熱問題。隨這波AI熱潮持續延燒，電源、散熱族群成為市場新焦點。