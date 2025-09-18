台股屢創新高 法人：台灣 AI 相關廠商長線多方優勢明顯

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
AI題材持續發酵，台股近期屢創新高。記者余承翰／攝影
AI題材持續發酵，台股近期屢創新高，法人表示，隨著AI產業供需暢旺，擁有技術優勢且訂單能見度高的台廠，仍將是市場資金寵兒、後市持續看好。

凱基投信表示，受惠美國雲端服務供應商（CSP）及大型語言模型（LLM）領導廠商持續擴大資本支出，台灣AI相關廠商長線多方優勢明顯，台股表現仍可期。平衡凱基雙核收息（00981T）股票部位布局台股前25大市值公司，期望在台股多頭氣勢、集中火力之際，追求成長動能。

為了在台股市值的基礎上能有機會放大股息權益，平衡凱基雙核收息內建股息增益權重調整機制，在每年股息旺季（6至9月）前進行換股，5月透過指數定審加入股息增益微調權重，捕捉股息的進場時機；9月後再進行一次換股，專注於台股權值股成長潛能，確保投資策略在息收與成長機會不漏接。

回測臺灣指數公司數據可發現，平衡凱基雙核收息股票部位追蹤指數相較於臺灣加權指數的殖利率，展現出更具優勢的表現，助攻投資人在台股多頭行情兼顧息收與成長動能。

此外，台股近期投資氛圍熱絡，不少投資人擔心股價墊高將使殖利率被壓縮，導致收益下降。平衡凱基雙核收息透過內建的股息增益權重調整機制可望有效解決此痛點。不同於傳統市值加權，股息增益機制會給予殖利率較佳、配息紀錄較穩定的成分股更高的比重，進而拉升投資組合殖利率，如此設計，即使在大盤點位走高、平均殖利率下滑時，平衡凱基雙核收息也有機會能維持相較大盤較高的息收表現。

