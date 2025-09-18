製鞋廠第4季將迎復甦 法人看好這兩檔代工

快訊

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導

第4季將迎旺季，18日在大盤創高之際，製鞋廠一同上揚，其中來億-KY（6890）最亮眼，大漲逾半根漲停，其餘寶成（9904）、志強-KY（6768）、百和（9938）、鈺齊-KY（9802）等也有不錯的表現。法人看好鈺齊及志強等後續表現。

先前關稅不確定導致客戶下單暫緩，生產端面臨短急單影響，短期擴廠速度放緩，皆將導致毛利率受到影響，目前各地稅率確定，客戶下單節奏回穩，短單開始增加，隱含客戶對2026年營運看法正向，且考量美國將降息，撇除各項不確定因素下，消費動能將回穩成長。

法人指出，製鞋廠第4季起因進入旺季，且目前下單節奏恢復正常，預期新品增加將使鞋廠報價結構優化，估單季營收仍將呈現季增，且毛利率同樣將呈現季增。

法人表示，鈺齊客戶結構相對佳，最大客戶on持續上修展望，且公司在on市占份額增加，也是少數第3季淡季營收獲利同步成長者，全年營收、獲利將維持雙位數成長，新廠將於明年全年貢獻，維持雙位數成長。

志強雖受大客戶 Adidas 影響第三季營運表現，第4季起進入旺季，在手訂單仍呈現成長，且後續世足盃訂單加入，估將使營收恢復季增雙位數，維持買進評等。

