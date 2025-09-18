記憶體股飆漲還可以追？法人曝「這現象」出現就要小心

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
華邦電董事長焦佑鈞。聯合報系資料照
台股記憶體族群近期躍升盤面上的熱門指標， 資金搶進下， 南亞科（2408）、華邦電（2344）9月來漲幅分別超過70%及63%，且漲勢擴及其他個股，到底急速飆漲的記憶體股還可不可以追？法人直言，這波記憶體股的漲勢是因產能調配造成價格上漲所推升，現階段對廠商來說是短多，但若是出現「報價不漲」時就要小心了。

美光（Micron）日前傳出全面暫停對通路與OEM/ODM的DRAM、NAND報價，且重新審視FCST後調整定價策略，市場視為將是新一輪漲價的啟動訊號，台廠相關記憶體族群股價應聲上漲， 成為近期盤面上的熱門指標。

記憶體族群18日持續噴出，成為台股盤面最吸金的焦點，華邦電、力積電、旺宏（2337）盤中亮燈漲停鎖死，南亞科積極叩關80元大關，晶豪科（3006）走勢也強，盤中一度衝上漲停73.7元閃紅燈；股價亮眼之外，人氣也同步飆升，華邦電、力積電、南亞科、旺宏等4檔高居盤中個股成交量前四名，合計成交量突破百萬張，市場買氣熱絡。

南亞科早盤以76元開高後一度拉升至80元，統計9月來股價漲幅達70.21%；華邦電也是開高後衝上漲停32.3元鎖死，排隊買單超過6.7萬張， 統計9月來漲幅63.95%；威剛（3260）9月來也上漲38.53%；群聯（8299）9月來上漲49.28%；晶豪科9月來上漲29.07%。

統一投顧董事長黎方國表示，由於AI對高頻寬記憶體（HBM）的需求，海力士及美光將產能轉至HBM， 另外三星也有意切入，在產能調配下， 原本DRAM及NAND的產能被移至HBM，產能減少下，台廠的華邦電及南亞科因此受惠，DDR4、DDR5出現漲價。

黎方國指出，記憶體的產能調整會持續一段時間， 現階段來說， 產能調整對廠商而言可視為短多；但要注意的是如果因此出現產能擴充，記憶體報價不漲時就要小心了。

黎方國提醒，若要布局記憶體族群，要選擇真正跟記憶體相關的製造、模組廠，他認為，目前因供需問題，報價上漲的趨勢仍會持續，但要留意報價是否出現反轉。

