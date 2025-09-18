周年慶＋普發1萬助攻！營運題材火熱 這檔百貨服飾股率先漲停

米斯特（2941）18日股價強勢攻高，盤中直鎖漲停，來到69.3元，成為市場焦點。公司表示，隨著下半年進入服飾產業傳統旺季，包括中秋、國慶及年底假期等消費需求，對整體市場氛圍保持樂觀，期盼營收再創新猷。

米斯特董事長林瑞豪表示，暑假期間雖有海外旅遊潮，但公司旗下多元品牌具備強大吸客力，消費需求依舊熱絡，推升各通路買氣。其中，Life8商品平價且設計商品豐富，仍為市場主要偏好，而具備收藏性與文化話題的IP聯名商品同樣受到青睞，成為推升營收的重要引擎。近期最受矚目的案例，就是Life8與知名日本漫畫家伊藤潤二合作推出的聯名系列，商品一上架即掀起搶購熱潮，並創造數千則社群聲量，展現消費者對「限量即價值」的高度認同。

米斯特指出，IP聯名不僅帶來短期的話題效應，更能為品牌導入新客群，並提升舊有消費者的黏著度，對於長期經營品牌形象有正面助益。公司旗下各品牌未來將持續維持與各界IP合作，讓消費者隨時都能找到具有話題性與文化元素的選項。

另一方面，韓流KPOP熱潮持續影響亞洲市場，不論是韓劇或韓星，都帶動消費者對韓系商品的偏好。米斯特看準趨勢，公司旗下韓系選品店NONSPACE積極展店布局，預計9月於台北京站與台北武昌誠品開設新門市，屆時選品店門市總數將達五家。米斯特強調，韓系選品店NONSPACE已掌握數個韓國知名品牌總代理權，結合展店擴張策略，將持續提升市場滲透率與營收貢獻。

法人分析，隨著百貨服飾周年慶旺季將至，加上第4季普發1萬元政策挹注消費力道，並搭配IP聯名與韓流選品題材發酵，預期米斯特營運動能可望進一步增溫。