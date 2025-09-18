資金狂湧憶體族群！人氣四強成交量已突破百萬張 3檔鎖漲停

記憶體族群18日持續噴出，成為台股盤面最吸金的焦點。指標股華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）紛紛鎖住漲停，南亞科（2408）也積極叩關80元大關，而晶豪科（3006）同樣表現強勁，盤中閃紅燈。除了股價亮眼，人氣也同步飆升，不到10點30分，華邦電、力積電、南亞科、旺宏四檔個股就佔據了人氣榜前四名，合計成交量更突破百萬張，市場買氣熱絡。

華邦電近兩日獲外資大舉買超逾9.4萬張、投信連五日加碼逾7.3萬張，今日股價強鎖漲停，排隊買單超過7萬張，激勵商丞（8277）同步亮燈。

南亞科近三日獲外資累積買超逾11.4萬張，今日衝上79.7元，劍指80元整數大關。旺宏快攻漲停至27.05元，創下近一年新高；力積電則挾逾30萬張巨量攻上漲停，股價同步刷新波段新高。晶豪科成交量日增逾三倍，觸及73.7元漲停。

產業面來看，美國聯準會如預期降息一碼，進一步釋放資金動能，搭配法人報告唱旺記憶體市況。法人指出，NAND漲勢將延續至2026年，伺服器帶動的DRAM價格上行週期也將延續到2026年上半年。主要推力包括邊緣AI推理需求激增、OEM庫存下滑、DDR4需求續強以及製程瓶頸等，進一步推升記憶體價格。

個股方面，力積電受惠三大動能：DRAM市況回暖、第三代半導體需求擴張，以及先進封裝矽中介層業務成長。法人指出，DDR4貨源緊俏，加上DDR5供給遭HBM產能排擠，供給面吃緊將推升力積電代工投片單價逐月走高，三至四個月內將貢獻營收與毛利。

展望後市，法人認為第三季DDR4因結構性缺貨導致價格飆漲，台廠如南亞科、華邦電與旺宏將直接受惠，為營收與獲利增添動能。不過，隨著相關個股短線漲幅已大，若市場供需變動過快，恐帶來價格劇烈波動，投資人宜審慎操作。