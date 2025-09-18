快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

資金狂湧憶體族群！人氣四強成交量已突破百萬張 3檔鎖漲停

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
南亞科技總部大樓。報系資料照／記者杜建重攝影
南亞科技總部大樓。報系資料照／記者杜建重攝影

記憶體族群18日持續噴出，成為台股盤面最吸金的焦點。指標股華邦電（2344）、力積電（6770）、旺宏（2337）紛紛鎖住漲停南亞科（2408）也積極叩關80元大關，而晶豪科（3006）同樣表現強勁，盤中閃紅燈。除了股價亮眼，人氣也同步飆升，不到10點30分，華邦電、力積電、南亞科、旺宏四檔個股就佔據了人氣榜前四名，合計成交量更突破百萬張，市場買氣熱絡。

華邦電近兩日獲外資大舉買超逾9.4萬張、投信連五日加碼逾7.3萬張，今日股價強鎖漲停，排隊買單超過7萬張，激勵商丞（8277）同步亮燈。

南亞科近三日獲外資累積買超逾11.4萬張，今日衝上79.7元，劍指80元整數大關。旺宏快攻漲停至27.05元，創下近一年新高；力積電則挾逾30萬張巨量攻上漲停，股價同步刷新波段新高。晶豪科成交量日增逾三倍，觸及73.7元漲停。

產業面來看，美國聯準會如預期降息一碼，進一步釋放資金動能，搭配法人報告唱旺記憶體市況。法人指出，NAND漲勢將延續至2026年，伺服器帶動的DRAM價格上行週期也將延續到2026年上半年。主要推力包括邊緣AI推理需求激增、OEM庫存下滑、DDR4需求續強以及製程瓶頸等，進一步推升記憶體價格。

個股方面，力積電受惠三大動能：DRAM市況回暖、第三代半導體需求擴張，以及先進封裝矽中介層業務成長。法人指出，DDR4貨源緊俏，加上DDR5供給遭HBM產能排擠，供給面吃緊將推升力積電代工投片單價逐月走高，三至四個月內將貢獻營收與毛利。

展望後市，法人認為第三季DDR4因結構性缺貨導致價格飆漲，台廠如南亞科、華邦電與旺宏將直接受惠，為營收與獲利增添動能。不過，隨著相關個股短線漲幅已大，若市場供需變動過快，恐帶來價格劇烈波動，投資人宜審慎操作。

力積 旺宏 漲停 南亞科 華邦電

延伸閱讀

力積電（6770）再度攻上漲停…連8季虧損免怕？網酸：10元以下當樂透玩較安全

南亞科8月 EPS 0.26元

境外固定收益商品 人氣旺

DRAM大浪至 南亞科8月正式轉盈、單月每股純益0.26元

相關新聞

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。 Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。 主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。 聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季...

瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比...

記憶體股飆漲還可以追？法人曝「這現象」出現就要小心

台股記憶體族群近期躍升盤面上的熱門指標， 資金搶進下， 南亞科（2408）、華邦電（2344）9月來漲幅分別超過70%及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。