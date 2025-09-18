快訊

市場觀望聯準會降息是否利多出盡 決定今日台股大盤漲幅

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美降息1碼，法人指出，市場仍觀望聯準會降息之後是否利多出盡，多空呈現拉鋸。 圖/本報系資料照片
美國聯準會降息1碼（0.25個百分點），雖然台股早盤一度以上漲超過百點開出，最高甚至漲逾200點，但10時過後漲幅一度拉回至百點之內，台積電也一度回到平盤，直至10時半後漲幅又回到150點之上，法人指出，市場仍觀望聯準會降息之後是否利多出盡，多空呈現拉鋸。

台股以超過百點、25,543.17點、上漲104.92點開出，早盤最高來到25,661.54點，漲逾220點，只差不到4點就再度回到歷史新高25664.81點。

權王台積電雖然早盤已上漲10元、每股1275元的價位開出，並且一度來到1280元，因此拉大大盤的漲幅，但是隨即又拉回，也使得大盤的漲幅在10時過後收斂到百點之內。

法人指出，即使Fed如預期降息1碼，一度帶動美股跳高，但市場早已充分反映降息預期，且Fed主席鮑爾發言保守，壓抑美股震盪走低，周三道瓊上漲0.57%，那指下跌0.33%，費半下跌 0.31%，也影響台股的漲勢。

法人分析，觀察近來台股盤勢架構，首先是土洋法人不同調，投信連續17個交易日賣超，增添盤面不安氛圍，其次看到大盤季線正乖離拉開至8%以上，恐面臨校正回歸循環，最後則是指數創高卻伴隨量能收斂與騰落指標下滑的背離狀況，操作上仍應居高思危，並調整持股水位。

在選股方向，法人建議，指數墊高創造資金流動空間，短線可把握題材輪動節奏，選股方向中，AI 應用引發生成式圖片與影片需求增長，儲存概念中DRAM、NAND Flash、矽晶圓接續比價向上；智慧眼鏡提供影像辨識、語音助理、即時翻譯等多元功能，供應鏈如光學、PCB軟硬板等業者摩拳擦掌積極備戰；此外，低基期族如蘋概股、載板、消費性IC設計、碳化矽等，亦可留意轉強契機。

台股 降息

