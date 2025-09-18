外資齊升評＋Fed降息加持 記憶體族群全面噴發：旺宏、華邦電雙雙亮燈

受惠美系大行全面調升記憶體產業展望、加上聯準會17日宣布降息1碼提振風險情緒，18日記憶體族群全面大漲。旺宏（2337）一開盤即衝上漲停 27.05 元，華邦電（2344）隨後也鎖住漲停 32.30 元；南亞科（2408）股價大漲至 78.8 元、漲幅約 7.5%；群聯（8299）同步勁揚至 730 元、上漲約 6.1%，氣勢強勁、買盤積極。

外資報告指出，NOR Flash 供給缺口可能維持在低個位數百分比並延續至明年上半年，主因後段測試產能被 GPU 訂單分食、需求回升。券商據此上調旺宏 2025–2027 年每股淨值（BVPS）至 20.5/18.8/19.3 元，並給予明年 BVPS 0.9 倍評價；同時調高華邦電明後年 EPS 至 1.5/3.4 元，BVPS 上修至 23.3/24.6/25.3 元，並給予 1.5 倍 BVPS 評價。

NAND Flash 方面，AI 帶動 eSSD（TLC、QLC）需求急增，擠壓 legacy NAND（SLC、MLC）產能；鎧俠、美光縮減投片下，高密度 SLC NAND 出現兩位數缺口，且整體月產能僅約 5 萬片。外資預期 NAND 報價將續漲至第 4 季，其中 eSSD 漲幅最強、季增 5–10%；明年長約價將於 10 月底至 11 月初談定，循環可望優於市場預期。券商並上調群聯明後年 EPS 至 45.1/52.4 元、給予 18 倍本益比，目標價同步上修。

DRAM 部分，券商修正先前假設，承認低估 DDR4 需求並高估 CXMT 競爭。報告指出，雖三星與 SK 海力士延後 DDR4 EOL，但需求強勁，4Q25–2Q26 估有 10–15% 供給缺口（本季約 2%）；DDR4 缺貨恐延續至 2026 年底並外溢至 DDR3。DDR5 需求同樣強勁，第4季漲幅自「持平」上修至 9%。南亞科因此獲上修 EPS 至 14.4/11.6 元，並給予 1.5 倍 BVPS 評價。

聯準會降息降低折現率、評價空間擴大，與 AI 儲存剛性需求、供給缺口共振；台系記憶體與控制 IC 從 NOR、NAND 到 DRAM 全面點火，價量齊揚，顯示新一波上行循環正由資金與基本面雙引擎推動。