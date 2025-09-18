快訊

外資齊升評＋Fed降息加持 記憶體族群全面噴發：旺宏、華邦電雙雙亮燈

經濟日報／ 記者朱子呈/台北即時報導
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供
圖為華邦電中科廠。圖／華邦電提供

受惠美系大行全面調升記憶體產業展望、加上聯準會17日宣布降息1碼提振風險情緒，18日記憶體族群全面大漲。旺宏（2337）一開盤即衝上漲停 27.05 元，華邦電（2344）隨後也鎖住漲停 32.30 元；南亞科（2408）股價大漲至 78.8 元、漲幅約 7.5%；群聯（8299）同步勁揚至 730 元、上漲約 6.1%，氣勢強勁、買盤積極。

外資報告指出，NOR Flash 供給缺口可能維持在低個位數百分比並延續至明年上半年，主因後段測試產能被 GPU 訂單分食、需求回升。券商據此上調旺宏 2025–2027 年每股淨值（BVPS）至 20.5/18.8/19.3 元，並給予明年 BVPS 0.9 倍評價；同時調高華邦電明後年 EPS 至 1.5/3.4 元，BVPS 上修至 23.3/24.6/25.3 元，並給予 1.5 倍 BVPS 評價。

NAND Flash 方面，AI 帶動 eSSD（TLC、QLC）需求急增，擠壓 legacy NAND（SLC、MLC）產能；鎧俠、美光縮減投片下，高密度 SLC NAND 出現兩位數缺口，且整體月產能僅約 5 萬片。外資預期 NAND 報價將續漲至第 4 季，其中 eSSD 漲幅最強、季增 5–10%；明年長約價將於 10 月底至 11 月初談定，循環可望優於市場預期。券商並上調群聯明後年 EPS 至 45.1/52.4 元、給予 18 倍本益比，目標價同步上修。

DRAM 部分，券商修正先前假設，承認低估 DDR4 需求並高估 CXMT 競爭。報告指出，雖三星與 SK 海力士延後 DDR4 EOL，但需求強勁，4Q25–2Q26 估有 10–15% 供給缺口（本季約 2%）；DDR4 缺貨恐延續至 2026 年底並外溢至 DDR3。DDR5 需求同樣強勁，第4季漲幅自「持平」上修至 9%。南亞科因此獲上修 EPS 至 14.4/11.6 元，並給予 1.5 倍 BVPS 評價。

聯準會降息降低折現率、評價空間擴大，與 AI 儲存剛性需求、供給缺口共振；台系記憶體與控制 IC 從 NOR、NAND 到 DRAM 全面點火，價量齊揚，顯示新一波上行循環正由資金與基本面雙引擎推動。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

降息1碼到位…「風險控管式」防止經濟衰退！直雲：夜盤漲勢差不多可安心

Fed決策／鮑爾：就業不再「非常穩健」 降息目的為控管風險

相關新聞

聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？ 9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。 FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。 Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。 主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。 聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季...

瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比...

外資齊升評＋Fed降息加持 記憶體族群全面噴發：旺宏、華邦電雙雙亮燈

受惠美系大行全面調升記憶體產業展望、加上聯準會17日宣布降息1碼提振風險情緒，18日記憶體族群全面大漲。旺宏（2337）...

