聯準會明示「經濟風險」...對股市反而是利多？狄驤：有可能出現軋空行情

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
聯準會宣布降息1碼。路透

FED罕見明示經濟風險，將成為市場利多？

9月FOMC會議如期降息一碼，但更重要的是利率點陣圖顯示，多數FED官員認為今年還會再降息兩碼，符合市場看好年底前總共降息三碼的預期。

FED轉鴿的主因是看到了就業市場風險上升，失業率已經升至4.3%，平均就業人數僅有2.9萬人。

就業疲軟不只有需求下降，更明顯的是受到移民減少影響，供給持續下降，FED將該狀況稱為「奇怪的平衡」，也是需要重視的風險。

相對的，FED認為關稅對核心PCE年增率達影響為0.3%～0.4%，代表影響不大，符合FED之前的看法。

簡單來說，目前美就業市場疲軟的風險已經高於通膨回溫，這就是FED轉鴿的主因。

FED久違坦承美經濟疲弱，需要擔心嗎？

我們認為答案是不用擔心，雖然美國經濟確實變得疲軟，但FED已經注意到並有所行動，已經大幅改善FED慢半拍的狀況。

總之，川普認為鮑爾 Too late是一回事，我認為這次 FED速度已經足夠快速，代表經濟疲軟在控制之中，目前不妨礙股市進一步上漲。

當然，是否會出現看壞經濟的軋空行情，我們也可以期待並繼續觀察下去，我認為是有可能出現的。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

