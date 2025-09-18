美降息1碼符合預期但後續步調不明 壽險金控領跌金融類股指數由紅翻黑
美國聯準會（Fed）宣布降息1碼，符合市場預期，激勵資本市場表現，有利金融業財務投資部位評價損益表現，類股指數也隨大盤反彈，但大型金控權值股在國泰金（2882）領跌，之後富邦金（2881）股價也下挫，大型金控股目前股價也有多檔由原本的上漲轉為下跌，表現不一，使得金融類股指數開高走低、由紅翻黑。
美國降息且預期將重啟降息循環，但釋出訊息則較預期偏鷹，後續的降息步調不明，導致美股震盪，美公債殖利率也在聯準會（Fed）開會期間表現從原本收斂上行轉為走升。
法人分析，美長天期公債殖利率走勢變化，將影響壽險債券評價損益變化，銀行股相對因投資美債天期相對較短，美元資金成本下降的利益可望顯現，而美降息使市場擔憂台幣升值衝擊，金融股個股表現分歧，漲跌互見。目前旗下擁有大型壽險子公司的大型金控股，僅凱基金（2883）與同時擁有銀行龍頭的中信金（2891）股價在平盤之上。
Fed宣布降息1碼符合市場預期，且年底前市場預期還有降息2碼空間，但Fed主席鮑爾後續談話，顯示對通膨擔憂仍維持，只是時間延後，後續的降息步調不明，強調實際情況可能快速變化，因此美股震盪、美公債殖利率上升，加上匯率因素隱憂，使得金融股難以隨美降息而受激勵。
