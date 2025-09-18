降息保守、長率嚴防...聯準會釋3訊號 善甲狼解讀：內部拉扯比降幾碼更關鍵

先說這次完全符合我的預期，整體釋放出來的訊息，我覺得看起來挺不錯的。

Fed 九月會議大致釋放三個訊號：

第一、降息開始了 但節奏保守

這次降一碼 (25bps)，不過川普提名的新理事 Miran 反對，理由不是要更鷹，而是嫌太慢，他希望一次降兩碼 (50bps)。

第二、長率不准鬆

即使短端利率下調，FOMC 仍刻意壓抑市場對長天期利率過度下行的期待，保持彈性空間。

點陣圖顯示 2026 年僅再降一碼，縮表訊息也保持模糊，目的就是避免殖利率曲線過快趨平，控制通膨預期不要跑掉。

第三、內部分歧相當明顯

從 19 位決策官員的預測可以看出張力：1人支持升息、6人希望維持不動、2人支持再降1碼、9人支持再降2碼，還有1人（大概就是Miran）直接主張年底前要等同五碼的降幅。

總結，Fed 的態度很清楚：短端可以小鬆、長端必須守住。

短率降息是為了讓勞動力市場有點喘息空間，但長率絕不能太快下來，以維持殖利率曲線趨陡。照這個節奏，市場普遍推估十月、十二月還會再降各一次。

而我的解讀是：未來的聯準會會議，可有得吵了。短線要不要加快降息、長端怎麼守住利率，官員之間的分歧才正要上演。

這種內部拉扯，反而可能比降幾碼還更值得市場去觀察。

◎本文內容已獲 善甲狼a機智生活 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。