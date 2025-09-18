Fed 降息1碼…台股早盤漲近200點 台積電開高10元

台股18日開盤指數上漲104.92點，開盤指數為25,543.17點，早盤漲近200點，來到25,661.54點。台積電（2330）開盤價1,275元，上漲10元。美國聯準會（Fed）在美東時間17日下午2時宣布降息1碼，聯邦資金利率目標區間降到4%至4.25%，符合市場預期，是2024年12月以來首次降息。

群益投顧表示，美國聯準會主席鮑爾指出，就業面臨惡化風險，因此，雖然同時通膨仍處於高位，暗示今年內將再降息兩次，降息期待仍挹注美股特定板塊；但從昨日AI指標輝達跳空跌破月線，折射科技股評價修正壓力轉增。電子為主的波段大漲族群個股，持續存漲多輪流修正壓力，資金往低基期題材股移動。從這波領漲的晶片製造相關概念股。昨日轉由低基期的力積電（6770）等大漲可略窺一二。

操作題材可留意：

1.MCU廠搶無人機商機─國防部啟動新一波無人機採購計畫，總預算高達500億元，預計2026~ 2027年將採購逾4.8萬架無人機。由於MCU(微控制器)是無人機飛行控制的的「大腦」， MCU廠新唐（4919）、盛群（6202）與松翰（5471）等皆推出軍⺠兩用方案搶攻市場。

2.低基期傳產大廠買盤相對增溫─台美關稅談判將底定下，市場臆測的美施壓台幣升值壓力也有望相對弱化，傳產族群承壓二大因素趨向於相對弱化。聚陽（1477）在美國對等關稅確定後，客戶訂單陸續回流；裕融（9941）深耕東南亞市場，上半年東南亞地區營收年增率達75.3%，其新興市場策略已開花結果。

周三（17日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為46,018.32點，上漲260.42點、漲幅0.57%；S&P500指數下跌0.1%；那斯達克指數下跌0.33%；費半指數下跌0.31%。台積電ADR漲0.28%

聯準會（Fed）一如預期降息1碼（0.25個百分點），Fed主席鮑爾表明就業市場疲軟。Fed公布利率決策和經濟預測後，美股和債市最初雙雙上揚。但臨鮑爾開始記者會時，股市和債市開始回吐漲幅。美國公債殖利率走高。根據Tradeweb的數據，基準10年期美國公債殖利率收在4.073%，高于周二的4.025%。黃金期貨下跌0.2%，至每英兩3,681.80美元。

三大法人周三集中市場合計賣超116.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超57.3億元，投信賣超53.1億元，自營商（自行買賣）賣超6.3億元，自營商（避險）買超0.4億元。

永豐期貨說，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少2,262口至3,102口，其中，外資淨空單增加618口至18,862口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加2,608口至1,391口。

選擇權未平倉量部分，09月大量區買權OI落在25,600點，賣權最大OI落在25,400點 ; 月買權最大OI落在27,800點，月賣權最大OI落在23,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.64下降至1.31。VIX指數上升0至20.2。外資台指期買權淨金額0.71億元 ; 賣權淨金額0.4億元。整體選擇權籌碼面偏多。