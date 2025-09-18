台股中秋「變盤」效應將來襲？歷史數據揭示：短線勝率高達90%

台股每逢秋等節日前，市場經常出現「變盤說」。回顧近十年台股在中秋節後的表現，市場法人指出，台股在短線一周內上漲機率高達90%，具備行情效應；但進入後10日與一個月後，勝率分別達70%、60%，主因大多受國際市場與基本面影響，波動明顯加大，漲跌分歧。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，中秋節後台股短線大多呈現上漲格局。根據彭博統計自2015至2024年，台灣加權指數、台灣50指數在節後五個交易日總報酬呈現90%上漲機率，其中2024年更分別上揚 2.6%、3.3%。

值得注意的是，特別是2024年台股在中秋後展現強勢，加權指數於中秋後五日與十日分別上漲2.6%與2.4%；一個月後加權指數上漲5.5%、台灣50指數更大漲7.6%表現最佳，展現「節慶行情」的特性。

何彥樟指出，中秋節通常落在第3季末至第4季初，市場同時面臨資金調整與企業財報公布，短線震盪難以避免；不過，在資金環境持續友善下，節後行情仍有望成為投資人布局良機。

不過，何彥樟補充，若將觀察期拉長至10個交易日，行情波動加大。2018、2021、2022年指數皆明顯回檔。另外，一個月後的表現分歧最為明顯，2015至2017年行情強勁，漲幅普遍超過2%~7%，但2018、2021、2022年卻全面重挫，跌幅超過5%至11%。

因此，他也提醒，「變盤說」並非每次都能準確；重點是股市短線波動受基本面、政策面及國際資金流向等多重因素影響，而非單純節日因素，也避免過度依賴節慶效應。