降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
聯準會（Fed）聯邦公開市場操作委員會（FOMC）委員會此次決議將聯邦資金利率目標區間調降0.25個百分點至4%-4.25%。路透

美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。

主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。

聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。

這是自去年 12月以來首次降息。鮑爾在記者會上解釋：「勞動需求已經減弱，最近的就業創造速度低於維持失業率不變所需的水準。我已經無法再說就業市場『非常穩健』了。」

會議重點

票決情況：會議中，只有一位理事投下反對降息一碼，這對鮑爾而言是一場勝利，因為市場原本預期可能有多達四名反對者。

政策聲明：官員們承認通膨「有所上升且仍偏高」，但也表示對就業的下行風險更憂心。

未來展望：聯準會最新預測顯示，2025 年底前還將再降息兩次；2026 年與 2027 年則各再降一次。

投資人認為此次降息是「風險管理型降息」

鮑威爾主席在記者會上強調，這不是降息循環的開始，而是每次開會都會重新檢視（meeting by meeting）的狀態。

降息消息一出，債券先是全面上漲，但很快回跌。兩年期殖利率當天反而收高，10年期殖利率則一度跌破4%，最後收在4.08%。

這提醒我們，債券殖利率早在有預期降息的時候已經向下反應，除非FOMC會議有意外降息幅度更大的時候，長債利率才會繼續向下調整。

然而，各天期利率已經從高點，滑落到現在已經有不小的跌幅了。

5年美債殖利率，從今年高點4.61% 下跌到3.64%。(跌近1%)

10年美債殖利率，從今年高點4.77% 下跌到4.08%。(跌0.69%)

30年美債殖利率，從今年高點5.09% 下跌到4.67%。(跌0.42%)

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

