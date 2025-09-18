降息1碼符合預期！辣媽「利多已出盡」：除非有意外、長債利率才有望下降
美國聯準會主席宣布，將基準利率下調1碼（0.25%），並預計今年還會再降息兩次，符合市場預期。
主席鮑爾指出，就業市場出現越來越多疲弱跡象，這也是官員們決定開始降息的原因。
聯邦公開市場委員會（FOMC）以 11 比 1 通過決議，將聯邦基金利率目標區間降至 4%～4.25%，只有一位理事 Stephen Miran 投下反對票，他是川普提名的聯準會理事，投下反對票是因為，他主張應該降息兩碼(0.5%)。
這是自去年 12月以來首次降息。鮑爾在記者會上解釋：「勞動需求已經減弱，最近的就業創造速度低於維持失業率不變所需的水準。我已經無法再說就業市場『非常穩健』了。」
會議重點
票決情況：會議中，只有一位理事投下反對降息一碼，這對鮑爾而言是一場勝利，因為市場原本預期可能有多達四名反對者。
政策聲明：官員們承認通膨「有所上升且仍偏高」，但也表示對就業的下行風險更憂心。
未來展望：聯準會最新預測顯示，2025 年底前還將再降息兩次；2026 年與 2027 年則各再降一次。
投資人認為此次降息是「風險管理型降息」。
鮑威爾主席在記者會上強調，這不是降息循環的開始，而是每次開會都會重新檢視（meeting by meeting）的狀態。
降息消息一出，債券先是全面上漲，但很快回跌。兩年期殖利率當天反而收高，10年期殖利率則一度跌破4%，最後收在4.08%。
這提醒我們，債券殖利率早在有預期降息的時候已經向下反應，除非FOMC會議有意外降息幅度更大的時候，長債利率才會繼續向下調整。
然而，各天期利率已經從高點，滑落到現在已經有不小的跌幅了。
5年美債殖利率，從今年高點4.61% 下跌到3.64%。(跌近1%)
10年美債殖利率，從今年高點4.77% 下跌到4.08%。(跌0.69%)
30年美債殖利率，從今年高點5.09% 下跌到4.67%。(跌0.42%)
◎本文內容已獲 辣媽Shania、辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言