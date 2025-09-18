關稅效應 國安基金不退場

台股加權指數維持在25,000點以上，外界關注國安基金是否考慮退場，財政部次長、國安基金執行秘書阮清華昨（17）日表示，市場基本面良好，但台美對等關稅最終稅率尚未確定，不確定性還在，是否退場要待國安基金10月開會時討論。

國安基金自今年4月9日進場護盤，至今已超過160天。根據第2季例會後公布的財報，至6月底累計動用約77億元資金，帳面未實現利益約11.8億元，應收現金股息約0.43億元，不計股息的投報率超過15%，戰績亮眼。

近來受AI題材帶動，加上聯準會降息預期等利多下，台股加權指數屢攀新高，昨日雖回檔191點收25,438點，維持在25,000點以上，外界關注國安基金動向，是否有必要繼續護盤？

阮清華昨日出席活動受訪表示，股市已超過25,000點，整體股市表現穩定，再加上今年人均GDP將超越南韓，主計總處預估今年GDP成長率上修至4.45％，未來還可能繼續上修，反映台灣經濟基本面相當良好。不過，台美對等關稅協議尚未塵埃落定，即使簽了也要看市場反應，現在很難決定是否要退場。

他坦言，如果市場並未出現負面反應，應該就會考慮退場，但這都是假設性問題，現在還很難說。