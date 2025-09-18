瑞銀：台股不便宜 AI添動能企業獲利看升

瑞銀台灣企業論壇登場，聚焦AI與產業轉型新契機。瑞銀預估，台灣今年經濟成長率將達5%，2026年則為2.9%，台股本益比並不便宜，但受惠AI需求強大，明年獲利有上修空間，且美國Fed今年底前可望降息三次，加上明年台灣央行可望降息，資金寬鬆將有利於支撐股市表現。

瑞銀台灣證券策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾昨（17）日在論壇記者會上指出，目前台股本益比約18倍，是過去28年平均值的一個標準差以上。若以2026年MSCI指數預估的營收成長約16%來看，與過去28年的平均值相當，中長期在企業獲利增長與AI產業前景的雙重支撐下，台股行情仍具韌性。

陳玟瑾分析，以目前來看，台股表面上似乎昂貴，但營收成長主要來自大型權值股的驅動，若經權重調整後，台股雖然可能不便宜，但評價並非極度昂貴。瑞銀目前對台股維持「減碼」評級，但未來不排除視市場與基本面變化調整評級立場。

台股不再便宜，但參與瑞銀台灣企業論壇的投資人數再創新高。瑞銀台灣研究主管艾藍迪指出，台股評價已高，這次的周期類似過去數個科技股大周期，例如1999年、2006年至2007年、疫情期間。不過，台股成長動能強勁，仍吸引投資人踴躍參與論壇，以求在AI供應鏈中尋找更多投資機會。

艾藍迪說，輝達GB300今年可望逐步放量，第4季出貨有望超越GB200系列。未來一、兩年，Rubin及Rubin Ultra等新平台可望提升單晶片效能與架構複雜度，有利於帶動電源、冷卻、載板等供應鏈。

半導體方面，瑞銀台灣半導體分析師林莉鈞指出，今年半導體產業營收預期可望年增16%、達7,000億美元，明年將再成長20%，總營收擴大到8,400億美元。若排除記憶體，半導體產業營收今年將年增14%，明年再成長17%。