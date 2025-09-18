預期Fed降息效應 台股迎新資金行情

台股16日創新高之後，昨（17）日回檔逾百點，惟隨著聯準會即將啟動降息循環，使得資金由銀行轉入股市，伴隨投信或集團第3季季底作帳行情悄然啟動，法人看好將掀起新一波資金行情，為台股後市多頭添柴加薪，多頭可望延續至明年。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、瑞銀台灣策略分析師陳玟瑾、摩根投信環球市場策略師林雅慧等名師的觀點，受聯準會降息、新台幣升值吸引國際熱錢流入，及法人與集團作帳行情帶動，加上指標與線型持續偏多，台股仍將震盪盤堅，上檔高點不宜預設立場。

台股9月以來大漲千餘點，短線漲幅過大，加上市場觀望聯準會動態，三大法人又同站賣方，拖累大盤昨日開低走低，終場以25,438點作收，大跌191點，跌幅0.7%，成交量略縮至4,396億元，呈現「價跌量縮」格局。

綜合各大市場名師的觀點，台股強弱受兩大因素主導：一是科技景氣（約七成以上與科技相關），二是估值。目前估值已拉高約10%，上漲動能主要來自AI題材、外資回流及亞幣回升。

長線來看，若科技產業趨勢與AI基礎建設復甦能延續，台灣在此方面的競爭力強勁，多頭行情可望延續至明年。儘管台股市場存在「懼高症」的討論，下一波歷史新高仍可期待。

此外，聯準會即將啟動降息循環，資金將由銀行轉入股市，為台股後市多頭添柴加薪；而時序也進入9月中下旬，不論是投信或集團的第3季季底作帳行情悄然啟動，均將助益行情將持續驚驚漲、創新高。

昨日台股盤面上，中小型股成為重災區，千金股則跌多漲少，僅世芯-KY（3661）、嘉澤、弘塑、精測、台光電逆勢收紅，川湖、大立光、旺矽持平，逾均下跌收黑，其中漢唐大跌58元、收982元，使千金股檔數減少至22檔。

三大法人昨日合計賣超116.3億元。其中外資賣超57.3億元，由買轉賣；投信賣超53.1億元，連17賣、累計賣超552.6億元；自營商賣超5.8億元，由買轉賣。八大公股行庫進場護持，買超14.9億元，由賣轉買。



