外資轉賣超57億！調節永豐金2.4萬張最多 敲進這十檔

連巴菲特都重視，怎麼看出一個 CEO 值得投資？ 在股市裡，投資人對標的絕對不是好故事，而是想找出能賺錢的資本運用方式。而真正能創造長期回報的 CEO。 連巴菲特都說過，投資上他最重視兩件事：「一家企業的經濟護城河，以及經營者的誠信與資本配置能力」。這不是一句投資大師隨口脫出的金句，而是一套實實在在、經得起驗證的實戰守則。因為一間公司賺不賺錢，最終還是看經營者的每一個選擇。 那些真正能讓投資人放心的 CEO，未必活躍在新聞裡，也未必擅長與市場溝通。 他們安靜、克制、固執、實際，講話沒那麼動聽，但帳面數字誠實得驚人。他們不問未來會變怎樣，只問資本該怎麼配，今天該做什麼決定最合理。話說回來，到底會幫股東賺錢的CEO長什麼樣子？

2025-09-17 15:20