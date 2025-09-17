快訊

中央社／ 台北17日電
台股連續創高後，今天在聯準會利率會議前出現賣壓，外資終止連11買，轉為賣超新台幣57.34億元。圖／本報資料照片

台股連續創高後，今天在聯準會利率會議前出現賣壓，外資終止連11買，轉為賣超新台幣57.34億元，賣超第1名為永豐金2萬4227張；投信則連17個交易日賣超。法人認為，外資9月以來買超約2309億元，聯準會會前觀望小賣，指數出現震盪，但應不至於翻空。

台股今天跌191.39點，收在25438.25點，成交值新台幣4283.61億元。三大法人同步賣超，合計賣超114.34億元，其中外資及陸資賣超57.34億元、投信賣超51.14億元、自營商賣超5.86億元。

外資賣超榜方面，賣超第1名為永豐金2萬4227張，第2至10名依序為元大台灣50（0050）、佳能、復華富時不動產（00712）、大華優利高填息30（00918）、中信中國高股息（00882）、彰銀、國巨、第一金、台積電。

外資買超榜方面，前5名集中記憶體、面板族群，買超第1名為華邦電5萬5339張，第2至10名依序為友達、南亞科、力積電、群創、中信中國50（00752）、聯電、期街口布蘭特正2（00715L）、國泰費城半導體（00830）、中信中國50正2（00753L）。

外資 台股 永豐金 南亞科 華邦電 三大法人

相關新聞

外資轉賣超57億！調節永豐金2.4萬張最多 敲進這十檔

台股連續創高後，今天在聯準會利率會議前出現賣壓，外資終止連11買，轉為賣超新台幣57.34億元，賣超第1名為永豐金2萬4...

台股上看26500點大關不遠？ 台積電鉅額交易首次驚見1405元

護國神山超狂！台積電（2330）17日盤後鉅額配對交易驚見1,405元新天價，為首次出現1,400元關卡以上的鉅額交易價...

寬量國際：台股前20大外資股東 逾半投資中小型股

寬量國際（QIC）與中華公司治理協會16日共同主辦「迎接證交所提升企業價值計畫：連結股東價值與ESG」線上研討會，吸引逾...

台股評價到底貴不貴？瑞銀：並非極度昂貴 2026行情仍有撐

2025瑞銀證券台灣企業論壇（Taiwan Summit）」記者會於17日舉行。台股評價仍是市場關注焦點，瑞銀目前對台股...

台股創新高…國安基金退場？財政部：關稅仍有不確定性「很難決定」

台股持續創新高，財政部次長阮清華17日表示，台股創歷史新高，但現在還有不確定性，也就是台美對等關稅的最終稅率尚未簽訂。從...

好的CEO能幫公司賺錢...股票才會漲！「4特質」連巴菲特都重視

連巴菲特都重視，怎麼看出一個 CEO 值得投資？ 在股市裡，投資人對標的絕對不是好故事，而是想找出能賺錢的資本運用方式。而真正能創造長期回報的 CEO。 連巴菲特都說過，投資上他最重視兩件事：「一家企業的經濟護城河，以及經營者的誠信與資本配置能力」。這不是一句投資大師隨口脫出的金句，而是一套實實在在、經得起驗證的實戰守則。因為一間公司賺不賺錢，最終還是看經營者的每一個選擇。 那些真正能讓投資人放心的 CEO，未必活躍在新聞裡，也未必擅長與市場溝通。 他們安靜、克制、固執、實際，講話沒那麼動聽，但帳面數字誠實得驚人。他們不問未來會變怎樣，只問資本該怎麼配，今天該做什麼決定最合理。話說回來，到底會幫股東賺錢的CEO長什麼樣子？

