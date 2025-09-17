聽新聞
外資轉賣超57億！調節永豐金2.4萬張最多 敲進這十檔
台股連續創高後，今天在聯準會利率會議前出現賣壓，外資終止連11買，轉為賣超新台幣57.34億元，賣超第1名為永豐金2萬4227張；投信則連17個交易日賣超。法人認為，外資9月以來買超約2309億元，聯準會會前觀望小賣，指數出現震盪，但應不至於翻空。
台股今天跌191.39點，收在25438.25點，成交值新台幣4283.61億元。三大法人同步賣超，合計賣超114.34億元，其中外資及陸資賣超57.34億元、投信賣超51.14億元、自營商賣超5.86億元。
外資賣超榜方面，賣超第1名為永豐金2萬4227張，第2至10名依序為元大台灣50（0050）、佳能、復華富時不動產（00712）、大華優利高填息30（00918）、中信中國高股息（00882）、彰銀、國巨、第一金、台積電。
外資買超榜方面，前5名集中記憶體、面板族群，買超第1名為華邦電5萬5339張，第2至10名依序為友達、南亞科、力積電、群創、中信中國50（00752）、聯電、期街口布蘭特正2（00715L）、國泰費城半導體（00830）、中信中國50正2（00753L）。
