台股評價到底貴不貴？瑞銀：並非極度昂貴 2026行情仍有撐

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
2025瑞銀證券台灣企業論壇（Taiwan Summit）」記者會於17日舉行。崔馨方／攝影
2025瑞銀證券台灣企業論壇（Taiwan Summit）」記者會於17日舉行。台股評價仍是市場關注焦點，瑞銀目前對台股維持「減碼」評級，不過未來不排除視市場與基本面變化，調整評級立場。

瑞銀投資銀行台灣證策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，目前台股本益比約18倍，是過去28年以來的一個標準差以上。若以2026年MSCI預估的營收成長約16%來看，事實上與過去28年的平均水準相當，而在中長期在企業獲利增長與AI產業前景的雙重支撐下，行情仍具韌性。

陳玟瑾分析，以目前來看，台股表面上似乎昂貴，但營收成長主要來自大型權值股的驅動，若經權重調整後，台股雖然可能不便宜，但評價並非極度昂貴。

展望後市，市場焦點仍在人工智慧（AI）相關新產品的推進與投資回報。若AI應用能如期轉化為實質獲利，有望進一步帶動企業盈餘向上修正，將有助支撐台股指數，並可能成為2026年指數持續攀升的動能。

資金面上，根據瑞銀最新預測，美國聯準會（Fed）今年底前將有三次降息機會，分別落在9月、10月與12月，貨幣政策將逐步轉向寬鬆。陳玟瑾指出，若降息步調如預期展開，同時也能為股市帶來支撐。

瑞銀 台股指數 美國聯準會

台股創新高…國安基金退場？財政部：關稅仍有不確定性「很難決定」

台股持續創新高，財政部次長阮清華17日表示，台股創歷史新高，但現在還有不確定性，也就是台美對等關稅的最終稅率尚未簽訂。從...

台股上看26500點大關不遠？ 台積電鉅額交易首次驚見1405元

護國神山超狂！台積電（2330）17日盤後鉅額配對交易驚見1,405元新天價，為首次出現1,400元關卡以上的鉅額交易價...

外資止步連11買！三大法人聯手賣超114億元 新台幣卻閃見29字頭

台股17日股匯不同調，在台積電（2330）秒填息引爆的一日激情後，市場回頭觀望Fed（聯準會）利率決策結果，五大權值要角...

台股評價到底貴不貴？瑞銀：並非極度昂貴 2026行情仍有撐

2025瑞銀證券台灣企業論壇（Taiwan Summit）」記者會於17日舉行。台股評價仍是市場關注焦點，瑞銀目前對台股...

好的CEO能幫公司賺錢...股票才會漲！「4特質」連巴菲特都重視

連巴菲特都重視，怎麼看出一個 CEO 值得投資？ 在股市裡，投資人對標的絕對不是好故事，而是想找出能賺錢的資本運用方式。而真正能創造長期回報的 CEO。 連巴菲特都說過，投資上他最重視兩件事：「一家企業的經濟護城河，以及經營者的誠信與資本配置能力」。這不是一句投資大師隨口脫出的金句，而是一套實實在在、經得起驗證的實戰守則。因為一間公司賺不賺錢，最終還是看經營者的每一個選擇。 那些真正能讓投資人放心的 CEO，未必活躍在新聞裡，也未必擅長與市場溝通。 他們安靜、克制、固執、實際，講話沒那麼動聽，但帳面數字誠實得驚人。他們不問未來會變怎樣，只問資本該怎麼配，今天該做什麼決定最合理。話說回來，到底會幫股東賺錢的CEO長什麼樣子？

美降息前多空觀望 13金控股僅一檔收平盤其餘全都跌

美國聯準會（Fed）台北時間明天凌晨將公布利率決策會議結果，市場高度預期將啟動降息，金融類股在美啟動降息在即，對基本面影...

