台股評價到底貴不貴？瑞銀：並非極度昂貴 2026行情仍有撐

2025瑞銀證券台灣企業論壇（Taiwan Summit）」記者會於17日舉行。台股評價仍是市場關注焦點，瑞銀目前對台股維持「減碼」評級，不過未來不排除視市場與基本面變化，調整評級立場。

瑞銀投資銀行台灣證策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，目前台股本益比約18倍，是過去28年以來的一個標準差以上。若以2026年MSCI預估的營收成長約16%來看，事實上與過去28年的平均水準相當，而在中長期在企業獲利增長與AI產業前景的雙重支撐下，行情仍具韌性。

陳玟瑾分析，以目前來看，台股表面上似乎昂貴，但營收成長主要來自大型權值股的驅動，若經權重調整後，台股雖然可能不便宜，但評價並非極度昂貴。

展望後市，市場焦點仍在人工智慧（AI）相關新產品的推進與投資回報。若AI應用能如期轉化為實質獲利，有望進一步帶動企業盈餘向上修正，將有助支撐台股指數，並可能成為2026年指數持續攀升的動能。

資金面上，根據瑞銀最新預測，美國聯準會（Fed）今年底前將有三次降息機會，分別落在9月、10月與12月，貨幣政策將逐步轉向寬鬆。陳玟瑾指出，若降息步調如預期展開，同時也能為股市帶來支撐。