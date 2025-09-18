就市論勢／記憶體、機器人 可低接
盤勢分析
台股周二創新高，昨（17）日未能延續漲勢，終場跌191點，收25,438點，成交金額約4,396億元。
台積電（2330）周二除息推升大盤與電子指數創新高，台股9月以來上漲4.9%，台積電上漲9.0%，以其占指數約39%權重來看，貢獻指數約3.5%漲幅，電子指數上漲6.5%，近期台股多頭走勢與電子股表現高度相關。
投資建議
馬斯克預告旗下最新人形機器人Optimus V3將問世，預計2026年起量產，五年內將生產百萬台，台灣協力廠受惠，機器人供應鏈成長可期，搭配原AI供應鏈半導體先進製程，可望複製AI榮景，機器人概念股投資動能蓄勢待發。AI產業發展，推動記憶體技術創新及大量需求，產業基本面利多驅動，相關類股後市表現可期。
操作策略上，台股自4月V型反轉以來一路沿上升軌道前進，AI概念股暫無主流類股接棒，大盤短期進入高檔整理區，惟受惠AI發展的記憶體及機器人產業，剛性需求強、成長性高，建議逢大盤回檔整理時，可將部分資金分散配置於股價較低位階的相關標的。
