Fed降息1碼！今年估降息幅度2碼擴大至3碼 明後年都維持1碼

就市論勢／記憶體、機器人 可低接

經濟日報／ 第一金投信股票投資團隊

盤勢分析

台股周二創新高，昨（17）日未能延續漲勢，終場跌191點，收25,438點，成交金額約4,396億元。

台積電（2330）周二除息推升大盤與電子指數創新高，台股9月以來上漲4.9%，台積電上漲9.0%，以其占指數約39%權重來看，貢獻指數約3.5%漲幅，電子指數上漲6.5%，近期台股多頭走勢與電子股表現高度相關。

投資建議

馬斯克預告旗下最新人形機器人Optimus V3將問世，預計2026年起量產，五年內將生產百萬台，台灣協力廠受惠，機器人供應鏈成長可期，搭配原AI供應鏈半導體先進製程，可望複製AI榮景，機器人概念股投資動能蓄勢待發。AI產業發展，推動記憶體技術創新及大量需求，產業基本面利多驅動，相關類股後市表現可期。

操作策略上，台股自4月V型反轉以來一路沿上升軌道前進，AI概念股暫無主流類股接棒，大盤短期進入高檔整理區，惟受惠AI發展的記憶體及機器人產業，剛性需求強、成長性高，建議逢大盤回檔整理時，可將部分資金分散配置於股價較低位階的相關標的。

證交所精進市場監管

臺灣證券交易所近期董事會審議並通過兩項修正案，旨在精進市場監管機制、優化上市與轉板流程，以維護市場秩序，並提升整體運作效...

