Fed開獎前投資人屏息以待 法人：聚焦點陣圖利率走勢

台股持續創高後，投資人獲利了結，加權指數今天下跌作收。法人認為，市場預期美國聯準會9月降息幾乎已成定局，不過美國聯準會主席鮑爾對於至年底降息看法，將成為關鍵，若降息說法不夠驚艷，恐反成「利多出盡」讓台股回檔，因此目前投資人抱持停看聽態度。

台股今天開低震盪走低，在台積電等權值股壓回下，終場下跌191.39點，以25438.25點作收，跌破25500點。

富邦投顧董事長陳奕光接受電訪表示，雖然美聯準會利率會議前出現賣壓，但台股多頭架勢未變，接下來可能反覆震盪，由於利多空因素都有，台股明天反映美聯準會說法的表現也將十分關鍵。

陳奕光認為，台股4個正面因素包括台積電ADR溢價近25%，換算成現股約1575元，所以台積電仍有上漲空間引領台股漲勢；其次，外資9月以來買超2300多億元，今天僅是小規模賣超約76億元；另外，AI供應鏈與非紅供應鏈均為市場題材。

他說，除了上述利多，新台幣升值、美國聯準會降息，也將會台股帶來遞延的資金行情。

至於負面因素，他分析，首先是估值過高，上市公司市值達81兆元，本益比高達22倍；其次是融資增加太快，還有台股在年線以上股票僅約30%，但年線以下股票高達70%，再來是留意景氣問題，尤其是無薪假的情況。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，市場預期美國聯準會9月利率會議降息1碼，重點在於會議對年底前還有2次利率會議是否持續降息的看法，因此，會前出現觀望賣壓。

蔡明翰認為，台股近期強勢超乎預期，若今年9月之後的2次利率會議皆維持降息，股市可能上演如去年降息時的資金行情。不過，若聯準會9月降息之後，釋出維持降息的說法不夠驚豔，不排除台股先震盪整理。