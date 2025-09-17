黃金熱潮！櫃買黃金現貨平台吸引資金湧入 10月起最小1台錢輕鬆買

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
櫃買中心黃金現貨交易平台。圖／櫃買中心提供
櫃買中心黃金現貨交易平台。圖／櫃買中心提供

隨著國際政經局勢不確定性升高，包括市場預期美國可能降息，地緣政治緊張與貿易關稅等議題持續演變，近年對避險資產的關注明顯提升，連帶推升市場對黃金的需求，黃金已成為資產配置中的重要一環，吸引更多投資人的關注。統計櫃買中心黃金現貨交易平台」9月以來（9月1日至9月17日）的交易資料，黃金現貨成交日平均成交值達新台幣5,083萬元，今年以來更有七個交易日成交金額超過1億元以上，反映出市場對黃金需求明顯增加。

櫃買中心在9月16日舉辦的投資人講座中，特別邀請臺灣銀行貴金屬部專業講師分享「金價趨勢展望及策略」。該講師指出，影響黃金價格有多種因素，今年上半年以來，市場對降息的預期升溫，而利率與黃金價格通常呈現反向走勢，金價因而被推升，再加上國際間的軍事衝突，帶動避險需求增加。此外，美國持續推動高關稅政策，增添市場不確定性，促使金價一路衝高。面對政策波動與地緣風險，黃金展現其作為重要避險資產的角色，吸引大量資金湧入金市。講師進一步指出，購買黃金如同為投資組合買保險，並在資產配置中發揮防禦保障的效果。從過去10年與20年的歷史數據回測，納入黃金的投資組合整體報酬率明顯優於未納入者，顯示黃金不僅在市場波動時提供避險功能，亦具有長期增值的潛力。

近年黃金價格持續攀升，為降低投資門檻，使人人方便參與黃金投資，櫃買中心報經主管機關核准，自今年10月1日起，將黃金現貨交易平台的最小交易單位由「1台兩」（37.5公克）縮小為「1台錢」（3.75公克）。投資人若有意參與黃金現貨投資，屆時最少僅需1台錢即可下單，讓小資族與年輕族群也能輕鬆將黃金納入資產配置。

櫃買中心所建立的黃金現貨交易平台，提供證券市場投資人買賣黃金現貨的管道，只需透過買賣股票的證券帳戶、集保帳戶及銀行交割帳戶，並簽署風險預告書即可進行委託買賣，不須額外開設新的帳戶，交易過程與買賣股票一樣簡單便捷。

目前黃金現貨交易平台上掛牌交易的商品包括「台銀金（代號：AU9901）」及「一銀金（代號：AU9902）」等二檔，分別由國內最具規模且經營黃金現貨業務最專業之臺灣銀行及第一銀行擔任造市商，負責提供買賣報價，投資人可洽詢證券商營業員或透過櫃買中心官網「黃金現貨市況報導」（網址：http://www.tpex.org.tw；「首頁\其他商品\黃金現貨\市況及統計\黃金現貨行情」）查詢最新報價。

黃金現貨 櫃買中心

相關新聞

台股創新高…國安基金退場？財政部：關稅仍有不確定性「很難決定」

台股持續創新高，財政部次長阮清華17日表示，台股創歷史新高，但現在還有不確定性，也就是台美對等關稅的最終稅率尚未簽訂。從...

台股上看26500點大關不遠？ 台積電鉅額交易首次驚見1405元

護國神山超狂！台積電（2330）17日盤後鉅額配對交易驚見1,405元新天價，為首次出現1,400元關卡以上的鉅額交易價...

外資止步連11買！三大法人聯手賣超114億元 新台幣卻閃見29字頭

台股17日股匯不同調，在台積電（2330）秒填息引爆的一日激情後，市場回頭觀望Fed（聯準會）利率決策結果，五大權值要角...

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

台股後市怎看？寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，台美股市已經過熱，超過歷史位置，不過，資金行情推動下仍將...

好的CEO能幫公司賺錢...股票才會漲！「4特質」連巴菲特都重視

連巴菲特都重視，怎麼看出一個 CEO 值得投資？ 在股市裡，投資人對標的絕對不是好故事，而是想找出能賺錢的資本運用方式。而真正能創造長期回報的 CEO。 連巴菲特都說過，投資上他最重視兩件事：「一家企業的經濟護城河，以及經營者的誠信與資本配置能力」。這不是一句投資大師隨口脫出的金句，而是一套實實在在、經得起驗證的實戰守則。因為一間公司賺不賺錢，最終還是看經營者的每一個選擇。 那些真正能讓投資人放心的 CEO，未必活躍在新聞裡，也未必擅長與市場溝通。 他們安靜、克制、固執、實際，講話沒那麼動聽，但帳面數字誠實得驚人。他們不問未來會變怎樣，只問資本該怎麼配，今天該做什麼決定最合理。話說回來，到底會幫股東賺錢的CEO長什麼樣子？

美降息前多空觀望 13金控股僅一檔收平盤其餘全都跌

美國聯準會（Fed）台北時間明天凌晨將公布利率決策會議結果，市場高度預期將啟動降息，金融類股在美啟動降息在即，對基本面影...

