元富投顧第4季投資展望 Fed 9月啟動降息在即

台新新光金控（2887）旗下元富證券子公司元富投顧17日舉辦2025年第4季投資展望說明會，由元富投顧總經理鄭文賢帶領總經團隊，針對全球經濟趨勢與資產配置策略提出分析。元富投顧指出，受到川普關稅政策影響，2025年第4季全球經濟成長動能轉趨放緩，主要觀察重點包括美國聯準會（Fed）貨幣政策走向、川普新一波關稅措施，以及中國大陸經濟表現。

鄭文賢表示，上半年企業為規避關稅而提前拉貨的效應已經結束，加上持續的關稅壓力，導致了美國經濟活動的減緩。最新數據顯示，非農新增就業人數已連續四個月降至個位數，失業率升至4.3%。同時，Fed主席鮑爾強調，關稅對通膨的影響屬一次性，且目前可控，顯示 Fed政策關注焦點已逐步從通膨轉向經濟表現。由於利率仍處限制性水準，預期 Fed可望於9月啟動降息，今年有機會降息2至3碼，並延續至明年新任主席上任。

就台灣而言，景氣領先指標已連續六個月下滑，景氣對策信號分數由38分降至29分，顯示景氣自過熱趨緩。然而，在就業市場穩健、股市成交量回升帶動下，民間消費仍具支撐力，再加上AI熱潮推動半導體投資與出口，預期台灣2025年下半年 GDP年增率仍可維持2%至3%的溫和成長。同時，CPI年增率約落在1.5%至2%，元富投顧預估台灣央行將維持重貼現率2%不變。

針對大中華區投資市場展望，中國大陸依舊面臨新舊產業交替與通縮結構性問題，經濟增速仍處換檔階段。長期來看，搶出口效應消退，出口走降；房市與消費可望在政策加持下托底，預期大陸GDP年增率可望維持在4.5~5%。陸股方面，反內捲政策逐步發酵，反映企業獲利的PPI可望回溫，加以股市評價尚屬合理，滬深300指數有機會往5000挑戰(P/B 2.0倍)，AI、量子技術等產業可留意。

此外，金融市場部分，隨著Fed 9月啟動降息，預計股債雙多；其中，美國公債部分，長期在Fed將利率調降至中性水準3%附近下，評估美國10年債殖利率往3.5%靠攏；然需留意美國債務問題引發長期債券溢酬增加。另外，AI持續挹注美股企業獲利、國際美元弱勢有利企業海外獲利，今年企業獲利增長上修至9.6%；降息期間，美股可望維持高評價，評估美股持續維持創高格局。類股選擇方面，除科技股仍為主軸外，推估降息可望嘉惠金融、工業、小型股。

對於投資人最關心的2025年台股部分，從國際情勢來看，美股帶動台股、輝達（NVIDIA）帶動台積電（2330）相關AI股趨勢不變；護國神山持續捍衛台股，考量台積電市值權重逼近40%、企業獲利占比36%，有利台股持續走高。另外，Fed降息引發國際美元弱勢，台股持續受惠資金行情，預計台股可望沿著季線往上墊高，年底目標上看26,700點。

元富投顧研究報告內容的精準性及可靠性，深獲機構法人及投資人的信賴，最近一年奪下CMoney《金曜獎》最佳研究報告-盈餘預估準確獎第二名，在業界樹立標竿。元富投顧秉持專業精神，將持續為客戶提供市場分析與協助客戶策略布局，助投資人邁向更美好的未來。