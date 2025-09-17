台股創新高…國安基金退場？財政部：關稅仍有不確定性「很難決定」
台股持續創新高，財政部次長阮清華17日表示，台股創歷史新高，但現在還有不確定性，也就是台美對等關稅的最終稅率尚未簽訂。從市場來看，目前是好的，現在也很難決定要不要退，再等10月時開會討論。
國安基金4月8日進場護盤已逾160日，財政部過去承諾，關稅協議未出來之前，會持續穩定市場、安定投資人信心。台股16日創歷史新高，衝上2萬5,629點，刷史上新高收盤。
台股創新高，國安基金是否還有護盤需要？阮清華表示，現在還有不確定性，台美對等關稅簽訂結果還不清楚，所以從市場來看現在是好的，「現在也很難決定說要不要退」，再等10月時開會討論。
另外，針對普發現金1萬元，外界有提出「回捐國庫」的心聲。阮清華強調，目前在研議中，捐款有相關的法規要處理，會先研議，讓財資中心討論是否要設立專戶。
