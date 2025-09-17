快訊

遭嗆臉幹嘛這麼臭...嘉義校園傳霸凌 國中生拿瓦斯槍抵同學肩膀威脅「不要動」

行政院明拍板生育補助每人10萬「雙胞胎領雙倍」 明年元旦上路

供電警戒橘燈亮了！電廠爆炸、故障接連來 備轉容量率剩4.3%

台股創新高…國安基金退場？財政部：關稅仍有不確定性「很難決定」

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
財政部次長阮清華17日表示，台股創歷史新高，但現在還有不確定性，也就是台美對等關稅的最終稅率尚未簽訂。圖／聯合報系資料照片
財政部次長阮清華17日表示，台股創歷史新高，但現在還有不確定性，也就是台美對等關稅的最終稅率尚未簽訂。圖／聯合報系資料照片

台股持續創新高，財政部次長阮清華17日表示，台股創歷史新高，但現在還有不確定性，也就是台美對等關稅的最終稅率尚未簽訂。從市場來看，目前是好的，現在也很難決定要不要退，再等10月時開會討論。

國安基金4月8日進場護盤已逾160日，財政部過去承諾，關稅協議未出來之前，會持續穩定市場、安定投資人信心。台股16日創歷史新高，衝上2萬5,629點，刷史上新高收盤。

台股創新高，國安基金是否還有護盤需要？阮清華表示，現在還有不確定性，台美對等關稅簽訂結果還不清楚，所以從市場來看現在是好的，「現在也很難決定說要不要退」，再等10月時開會討論。

另外，針對普發現金1萬元，外界有提出「回捐國庫」的心聲。阮清華強調，目前在研議中，捐款有相關的法規要處理，會先研議，讓財資中心討論是否要設立專戶。

台股 阮清華 國安基金

延伸閱讀

台股上看26500點大關不遠？ 台積電鉅額交易首次驚見1405元

關稅海嘯無薪假人數翻倍 新北49家廠商、348人受影響

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

晶片與藥品製造商「利潤空間更大」 川普：關稅稅率將高於汽車的25%

相關新聞

台股創新高…國安基金退場？財政部：關稅仍有不確定性「很難決定」

台股持續創新高，財政部次長阮清華17日表示，台股創歷史新高，但現在還有不確定性，也就是台美對等關稅的最終稅率尚未簽訂。從...

台股上看26500點大關不遠？ 台積電鉅額交易首次驚見1405元

護國神山超狂！台積電（2330）17日盤後鉅額配對交易驚見1,405元新天價，為首次出現1,400元關卡以上的鉅額交易價...

外資止步連11買！三大法人聯手賣超114億元 新台幣卻閃見29字頭

台股17日股匯不同調，在台積電（2330）秒填息引爆的一日激情後，市場回頭觀望Fed（聯準會）利率決策結果，五大權值要角...

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

台股後市怎看？寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，台美股市已經過熱，超過歷史位置，不過，資金行情推動下仍將...

好的CEO能幫公司賺錢...股票才會漲！「4特質」連巴菲特都重視

連巴菲特都重視，怎麼看出一個 CEO 值得投資？ 在股市裡，投資人對標的絕對不是好故事，而是想找出能賺錢的資本運用方式。而真正能創造長期回報的 CEO。 連巴菲特都說過，投資上他最重視兩件事：「一家企業的經濟護城河，以及經營者的誠信與資本配置能力」。這不是一句投資大師隨口脫出的金句，而是一套實實在在、經得起驗證的實戰守則。因為一間公司賺不賺錢，最終還是看經營者的每一個選擇。 那些真正能讓投資人放心的 CEO，未必活躍在新聞裡，也未必擅長與市場溝通。 他們安靜、克制、固執、實際，講話沒那麼動聽，但帳面數字誠實得驚人。他們不問未來會變怎樣，只問資本該怎麼配，今天該做什麼決定最合理。話說回來，到底會幫股東賺錢的CEO長什麼樣子？

美降息前多空觀望 13金控股僅一檔收平盤其餘全都跌

美國聯準會（Fed）台北時間明天凌晨將公布利率決策會議結果，市場高度預期將啟動降息，金融類股在美啟動降息在即，對基本面影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。