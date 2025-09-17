台股上看26500點大關不遠？ 台積電鉅額交易首次驚見1405元

護國神山超狂！台積電（2330）17日盤後鉅額配對交易驚見1,405元新天價，為首次出現1,400元關卡以上的鉅額交易價格，且成交張數高達50張、總金額7,025億元。儘管台積電現貨14日下跌1.17％收1,265元，但仍守在所有均線之上，且鉅額交易與現貨價差高達140元，換算成指數漲點竟有高達1,125點空間，若台股以此指標做參考，將上看前所未有的26,500大關。

儘管台股17日迎來歷史高點後的回測，下挫191點仍守住5日線的多頭堡壘，市場短線雖轉為縮手觀望聯準會利率決議結果，但法人指出，在美股持續刷新高的氛圍下，台股欲弱不易，從新台幣近期升值趨勢代表資金行情仍持續。

台積電17日盤後鉅額交易共有12筆，成交金額上下緣介於1,254.8至1,405元之間，加權平均價格則為1,271.82元，仍高於現貨的最新收盤價近7元。台積電盤後鉅額交易歷史次高為今年9月12日的1,334.2元、第三高今年8月27日的1,290元。