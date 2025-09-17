永豐金證券推智慧申購 助投資人不錯過抽籤股

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

今年夏季台股在AI與科技題材推動下頻創新高，抽籤股熱潮也一波接一波，吸引大批投資人參與。統計顯示，自8月中以來已有十多檔熱門抽籤股登場，其中大研生醫（7780）、精成科（6191）、中華資安（7765）等合格件數表現亮眼，新代（7750）、禾榮科（7799）則在圈存金額上吸引眾多資金參與。

永豐金證券觀察，用戶結構以40歲以下與開戶三年內的新戶為主，其中不少人因工作繁忙或需出差，常錯過抽籤機會。為解決此痛點，永豐金證券宣布推出「智慧申購」功能，使用者只要透過「大戶投APP」預先設定條件，並在交割帳戶存入足夠資金，系統即可在三個月內自動執行抽籤，或依設定發送通知提醒，降低投資人錯過潛力新股的機會。

操作流程僅需三步驟：首先進入APP點選「股票抽籤」功能，再完成簽署並設定金額、價差與張數等條件，最後選擇自動送單或通知提醒，即可啟動智慧申購。

據永豐金證券統計，「大戶投APP」今年月活躍用戶數較去年平均成長近15%，反映市場對數位化投資工具的需求提升。該公司表示，未來將持續優化平台功能，協助投資人更便利參與市場，同時提醒抽籤股並非保證獲利，投資仍需留意風險。

APP 永豐金 股票抽籤

