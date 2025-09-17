快訊

謝欣穎優雅酸「妄語」 王柏傑認分手但「扯他潑酒不能忍」

澳洲男在北捷喝飲料遭制止怒比中指 台籍男亮刀揮舞移送法辦

下班注意！8縣市大雨特報 恐一路下到晚上

受惠資金行情 法人看好台股可望沿著季線往上墊高

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

元富投顧指出，受到川普關稅政策影響，2025年第4季全球經濟成長動能轉趨放緩，主要觀察重點包括美國聯準會Fed）貨幣政策走向、川普新一波關稅措施，以及中國大陸經濟表現。而台股持續受惠資金行情，預計可望沿著季線往上墊高，年底目標上看26,700點。

台新新光金控（2887）旗下元富證券子公司元富投顧17日舉辦「2025年第4季投資展望說明會」，由元富投顧總經理鄭文賢帶領總經團隊，針對全球經濟趨勢與資產配置策略提出分析。

鄭文賢表示，上半年企業為規避關稅而提前拉貨的效應已經結束，加上持續的關稅壓力，導致了美國經濟活動的減緩。最新數據顯示，非農新增就業人數已連續4個月降至個位數，失業率升至4.3%。同時，Fed主席鮑爾強調，關稅對通膨的影響屬一次性，且目前可控，顯示 Fed政策關注焦點已逐步從通膨轉向經濟表現。由於利率仍處限制性水準，預期 Fed可望於9月啟動降息，今年有機會降息2至3碼，並延續至明年新任主席上任。

就台灣而言，景氣領先指標已連續六個月下滑，景氣對策信號分數由38分降至29分，顯示景氣自過熱趨緩。然而，在就業市場穩健、股市成交量回升帶動下，民間消費仍具支撐力，再加上AI熱潮推動半導體投資與出口，預期台灣2025年下半年 GDP年增率仍可維持2%至3%的溫和成長。同時，CPI年增率約落在1.5%至2%，元富投顧預估台灣央行將維持重貼現率2%不變。

對於投資人關注的2025年台股表現，從國際情勢來看，美股帶動台股、輝達（NVIDIA）帶動台積電（2330）相關AI股趨勢不變；護國神山持續捍衛台股，考量台積電市值權重逼近40%、企業獲利占比36%，有利台股持續走高。另外，Fed降息引發國際美元弱勢，台股持續受惠資金行情，預計可望沿著季線往上墊高，年底目標上看26,700點。

大中華區投資市場展望部分，中國大陸依舊面臨新舊產業交替與通縮結構性問題，經濟增速仍處換檔階段。長期來看，搶出口效應消退，出口走降；房市與消費可望在政策加持下托底，預期中國GDP年增率可望維持在4.5~5%。陸股方面，反內捲政策逐步發酵，反映企業獲利的PPI可望回溫，加以股市評價尚屬合理，滬深300指數有機會往5000挑戰(P/B 2.0倍)，AI、量子技術等產業可留意。

隨著Fed 9月啟動降息，預計美國股債雙多。美國公債部分，長期在Fed將利率調降至中性水準3%附近下，評估美國10年債殖利率往3.5%靠攏；然需留意美國債務問題引發長期債券溢酬增加。另外，AI持續挹注美股企業獲利、國際美元弱勢有利企業海外獲利，今年企業獲利增長上修至9.6%；降息期間，美股可望維持高評價，評估美股持續維持創高格局。類股選擇方面，除科技股仍為主軸外，推估降息可望嘉惠金融、工業、小型股。

Fed 台股 美國聯準會

延伸閱讀

降息料成定局… 米倫、庫克同台被指Fed最怪會議

傳產族群撐場面 台股收跌191點

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

美聯準會降息幾成定局 市場關注後續走向與內部分歧

相關新聞

外資止步連11買！三大法人聯手賣超114億元 新台幣卻閃見29字頭

台股17日股匯不同調，在台積電（2330）秒填息引爆的一日激情後，市場回頭觀望Fed（聯準會）利率決策結果，五大權值要角...

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

台股後市怎看？寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，台美股市已經過熱，超過歷史位置，不過，資金行情推動下仍將...

好的CEO能幫公司賺錢...股票才會漲！「4特質」連巴菲特都重視

連巴菲特都重視，怎麼看出一個 CEO 值得投資？ 在股市裡，投資人對標的絕對不是好故事，而是想找出能賺錢的資本運用方式。而真正能創造長期回報的 CEO。 連巴菲特都說過，投資上他最重視兩件事：「一家企業的經濟護城河，以及經營者的誠信與資本配置能力」。這不是一句投資大師隨口脫出的金句，而是一套實實在在、經得起驗證的實戰守則。因為一間公司賺不賺錢，最終還是看經營者的每一個選擇。 那些真正能讓投資人放心的 CEO，未必活躍在新聞裡，也未必擅長與市場溝通。 他們安靜、克制、固執、實際，講話沒那麼動聽，但帳面數字誠實得驚人。他們不問未來會變怎樣，只問資本該怎麼配，今天該做什麼決定最合理。話說回來，到底會幫股東賺錢的CEO長什麼樣子？

美降息前多空觀望 13金控股僅一檔收平盤其餘全都跌

美國聯準會（Fed）台北時間明天凌晨將公布利率決策會議結果，市場高度預期將啟動降息，金融類股在美啟動降息在即，對基本面影...

傳產族群撐場面 台股收跌191點

投資人等待美國聯準會動向更為明朗下，進場意願相對保守，台股17日開低走低，收盤下跌191.39點，終場以25,438.2...

兩因素影響下台股休息 分析師最關心「這條線」是否守住

美國聯準會（Fed）本周可望宣布降息，帶動美股屢創新高，台股近期也是頻頻刷新收盤紀錄，17日則是出現休息，權值股走弱，權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。