快訊

台北101將再放「千萬級」國慶煙火 賈永婕：首次有500架無人機

獨／高雄馬頭山國有地遭埋廢鋁渣「清運進度0」 5千萬清運費恐全民埋單

影／狠砍前女友數十刀奪命 台中17歲少年下午訊後移送少年法庭

外資止步連11買！三大法人聯手賣超114億元 新台幣卻閃見29字頭

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
台股大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

台股17日股匯不同調，在台積電（2330）秒填息引爆的一日激情後，市場回頭觀望Fed（聯準會）利率決策結果，五大權值要角集體休憩，加上台指期壓低結算，大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。然而，新台幣匯率早盤卻一度強升逾1角，升破30元大關、達29.984元。三大法人聯手轉賣超114.35億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連11買、轉賣超57.34億元，投信續賣超51.14億元；自營商賣超（合計）5.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.35億元、自營商（避險）買超0.48億元。

盤面上，台積電多頭疲態顯露，股價回調1.17%，鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）等電子權值要角也全數收黑；但DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）早盤短暫翻黑整理後，陸續發起兩波攻勢，終場股價雙雙收高逾5%，上演逆轉勝劇碼；而矽晶圓族群則持續火熱，嘉晶（3016）、漢磊（3707）收漲停，台勝科（3532）也一度閃紅燈、衝上101.5元；此外，面板三虎在需求透暖之下，由友達（2409）爆量收高6.29%領攻，帶動彩晶（6116）、群創（3481）攜手站上全短均。

觀察今日成交量超過十萬張個股有6檔，DRAM雙雄繼續蟬聯人氣冠亞軍，永豐金（2890）為唯一入榜金釵，但股價卻收黑。依序為：華邦電成交441,914張，股價漲5.19%、收29.4元；南亞科成交352,300張，股價漲5.92%、收73.3元；力積電（6770）成交163,231張，股價漲9.97%、收20.4元；友達成交152,337張，股價漲6.3%、收13.5元；永豐金成交107,505張，股價跌1.61%、收24.45元；群創成交101,832張，股價漲2.99%、收13.8元。

觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，由電子族群包辦，股價表現3漲4跌。依序為：台積電370.78億元，股價跌1.17%、收1,265元；南亞科248.7億元；環球晶（6488）160.79億元，股價跌0.78%、收446元；金居（8358）157.96億元，股價跌2.1%、收209.5元；華邦電125.49億元；鴻海118.23億元，股價跌1.62%、收212元；國巨*（2327）102.93億元，股價漲4.35%、收156元。

台股 台積電 台幣匯率 三大法人

延伸閱讀

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

外資點火友達！面板出貨轉強 三虎齊發威

力成受惠 DRAM 動能、NAND Flash 發展 第4季後市可期

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

相關新聞

外資止步連11買！三大法人聯手賣超114億元 新台幣卻閃見29字頭

台股17日股匯不同調，在台積電（2330）秒填息引爆的一日激情後，市場回頭觀望Fed（聯準會）利率決策結果，五大權值要角...

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

台股後市怎看？寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，台美股市已經過熱，超過歷史位置，不過，資金行情推動下仍將...

好的CEO能幫公司賺錢...股票才會漲！「4特質」連巴菲特都重視

連巴菲特都重視，怎麼看出一個 CEO 值得投資？ 在股市裡，投資人對標的絕對不是好故事，而是想找出能賺錢的資本運用方式。而真正能創造長期回報的 CEO。 連巴菲特都說過，投資上他最重視兩件事：「一家企業的經濟護城河，以及經營者的誠信與資本配置能力」。這不是一句投資大師隨口脫出的金句，而是一套實實在在、經得起驗證的實戰守則。因為一間公司賺不賺錢，最終還是看經營者的每一個選擇。 那些真正能讓投資人放心的 CEO，未必活躍在新聞裡，也未必擅長與市場溝通。 他們安靜、克制、固執、實際，講話沒那麼動聽，但帳面數字誠實得驚人。他們不問未來會變怎樣，只問資本該怎麼配，今天該做什麼決定最合理。話說回來，到底會幫股東賺錢的CEO長什麼樣子？

美降息前多空觀望 13金控股僅一檔收平盤其餘全都跌

美國聯準會（Fed）台北時間明天凌晨將公布利率決策會議結果，市場高度預期將啟動降息，金融類股在美啟動降息在即，對基本面影...

傳產族群撐場面 台股收跌191點

投資人等待美國聯準會動向更為明朗下，進場意願相對保守，台股17日開低走低，收盤下跌191.39點，終場以25,438.2...

兩因素影響下台股休息 分析師最關心「這條線」是否守住

美國聯準會（Fed）本周可望宣布降息，帶動美股屢創新高，台股近期也是頻頻刷新收盤紀錄，17日則是出現休息，權值股走弱，權...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。