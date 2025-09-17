外資止步連11買！三大法人聯手賣超114億元 新台幣卻閃見29字頭

台股17日股匯不同調，在台積電（2330）秒填息引爆的一日激情後，市場回頭觀望Fed（聯準會）利率決策結果，五大權值要角集體休憩，加上台指期壓低結算，大盤終場跌191.39點，消磨掉昨日逾7成漲點，報25,438.25點，連兩日回測5日線。然而，新台幣匯率早盤卻一度強升逾1角，升破30元大關、達29.984元。三大法人聯手轉賣超114.35億元。

統計三大法人17日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連11買、轉賣超57.34億元，投信續賣超51.14億元；自營商賣超（合計）5.86億元，其中自營商（自行買賣）賣超6.35億元、自營商（避險）買超0.48億元。

盤面上，台積電多頭疲態顯露，股價回調1.17%，鴻海（2317）、台達電（2308）、聯發科（2454）等電子權值要角也全數收黑；但DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）早盤短暫翻黑整理後，陸續發起兩波攻勢，終場股價雙雙收高逾5%，上演逆轉勝劇碼；而矽晶圓族群則持續火熱，嘉晶（3016）、漢磊（3707）收漲停，台勝科（3532）也一度閃紅燈、衝上101.5元；此外，面板三虎在需求透暖之下，由友達（2409）爆量收高6.29%領攻，帶動彩晶（6116）、群創（3481）攜手站上全短均。

觀察今日成交量超過十萬張個股有6檔，DRAM雙雄繼續蟬聯人氣冠亞軍，永豐金（2890）為唯一入榜金釵，但股價卻收黑。依序為：華邦電成交441,914張，股價漲5.19%、收29.4元；南亞科成交352,300張，股價漲5.92%、收73.3元；力積電（6770）成交163,231張，股價漲9.97%、收20.4元；友達成交152,337張，股價漲6.3%、收13.5元；永豐金成交107,505張，股價跌1.61%、收24.45元；群創成交101,832張，股價漲2.99%、收13.8元。

觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，由電子族群包辦，股價表現3漲4跌。依序為：台積電370.78億元，股價跌1.17%、收1,265元；南亞科248.7億元；環球晶（6488）160.79億元，股價跌0.78%、收446元；金居（8358）157.96億元，股價跌2.1%、收209.5元；華邦電125.49億元；鴻海118.23億元，股價跌1.62%、收212元；國巨*（2327）102.93億元，股價漲4.35%、收156元。