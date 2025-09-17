美降息前多空觀望 13金控股僅一檔收平盤其餘全都跌
美國聯準會（Fed）台北時間明天凌晨將公布利率決策會議結果，市場高度預期將啟動降息，金融類股在美啟動降息在即，對基本面影響多空紛陳下，觀望氣氛濃厚下，金控權值股領跌使類股指數拉回，終場下挫0.6%，以2169點作收，法人分析台股短線可能持續震盪輪動。
金控雙雄富邦金（2881）盤中翻紅但尾盤下挫，終場收黑下跌0.1元，收盤價88.7元，國泰金（2882）則是跌勢重於大盤，收盤價65.7元、下跌0.4元，跌幅0.61%。多數本土法人看好銀行型金控的獲利展望與明年配息能力，但有外資券商花旗環球則是看好雙雄明年潛力，但在美國降息在即、台灣央行應不跟進，台美利差擴大下，壽險業擔憂台幣再度強升，擬與金管會溝通調整相關措施，壽險金控股價表現弱勢，影響指數下挫，而整體13檔金控股除兆豐金（2886）收平盤，其餘個股也均以下跌作收。
