傳產族群撐場面 台股收跌191點

投資人等待美國聯準會動向更為明朗下，進場意願相對保守，台股17日開低走低，收盤下跌191.39點，終場以25,438.25點作收，成交量4,283.61億元。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、力積電、國巨（2327）、世芯-KY（3661）、尖點（8021）、聯鈞（3450）、台光電（2383）、宏達電（2498）及漢磊（3707）；成交金額大且疲軟者則為：金居（8358）、鴻海（2317）、南電（8046）、佳能（2374）、奇鋐（3017）、光寶科（2301）、中美晶（5483）、緯穎（6669）及欣興（3037）。

統一期貨指出，今日資金轉往傳產族群，紡織塑膠類股表現較佳；台指期延續震盪緩漲，創高後短線賣壓浮現，拉回測試前波高點。

第一金投顧表示，台股周二表現強化多頭結構，技術面突破短線盤整區間，指數站上 5 日、10 日及20日均線呈現多頭排列，5日均線已迅速上彎提供支撐，各項指標如 MACD、RSI 也重新轉為強勢,有利於行情延續。操作策略上，抱持多單續攻或在盤中拉回時，尋找強勢族群布局，題材上，國際軍工展9月18日展開，可留意相關個股包含無人機類漢翔航空（2634）、雷虎（8033）、中光電（5371）等及台船（2208）、龍德造船（6753）等。