聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

台股後市怎看？聚界潔能董事長谷月涵（Peter Kurz）表示，台美股市已經過熱，超過歷史位置，不過，資金行情推動下仍將穩定向上，只是他提醒短期可能需要整理，聯準會降息，或許股市會用下跌來反映。此外，小心最快明年就可能出現AI泡沫化。

美國聯準會最快今晚啟動降息，台股盤堅整理。聚界潔能董事長、素有「台灣先生」之稱的谷月涵今日出席台北龍門扶輪社活動時表示，雖市場正面看待降息，但不應僅關注利率，更要觀察整體貨幣政策。他強調，一旦宣布降息，市場可能出現獲利了結。

對於最受矚目的AI題材，谷月涵認為投資已過度，類似2000年的網際網路時代，如果資本市場不跌，就會繼續投，也一定會投到過度，就會整理。他直言自己不會投資輝達，但台積電則「一直都可以投資」。

他並看好AI延伸的其他題材，包括能源、小型模組化反應爐（SMR）、燃料電池Bloom Energy與量子電腦。