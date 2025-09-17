快訊

川普4度替TikTok續命！專家點名台灣要小心 1情境影響美國援台

中秋之前好運沖天！「四生肖」驚喜連連…鼠貴人相助、 豬財運滾滾

徐國勇指「台灣沒有光復節」 王世堅：講得很好 但國事如麻非急迫議題

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
聚界潔能董事長谷月涵。圖／本報資料照片
聚界潔能董事長谷月涵。圖／本報資料照片

台股後市怎看？聚界潔能董事長谷月涵（Peter Kurz）表示，台美股市已經過熱，超過歷史位置，不過，資金行情推動下仍將穩定向上，只是他提醒短期可能需要整理，聯準會降息，或許股市會用下跌來反映。此外，小心最快明年就可能出現AI泡沫化。

美國聯準會最快今晚啟動降息，台股盤堅整理。聚界潔能董事長、素有「台灣先生」之稱的谷月涵今日出席台北龍門扶輪社活動時表示，雖市場正面看待降息，但不應僅關注利率，更要觀察整體貨幣政策。他強調，一旦宣布降息，市場可能出現獲利了結。

對於最受矚目的AI題材，谷月涵認為投資已過度，類似2000年的網際網路時代，如果資本市場不跌，就會繼續投，也一定會投到過度，就會整理。他直言自己不會投資輝達，但台積電則「一直都可以投資」。

他並看好AI延伸的其他題材，包括能源、小型模組化反應爐（SMR）、燃料電池Bloom Energy與量子電腦。

降息 美國聯準會

延伸閱讀

美聯準會降息幾成定局 市場關注後續走向與內部分歧

現在是降息循環…台股任何拉回都是買點！直雲：接下來都是多頭

美將降息台央行不跟進 憂台美利差擴大恐台幣再暴力升值 國泰金下跌

央行明理監事會不跟進美降息機率大 市場估最遲明年新青安落日前必降

相關新聞

傳產族群撐場面 台股收跌191點

投資人等待美國聯準會動向更為明朗下，進場意願相對保守，台股17日開低走低，收盤下跌191.39點，終場以25,438.2...

聯準會降息在即 谷月涵警告降息股市恐大跌

台股後市怎看？寬量國際策略長谷月涵（Peter Kurz）表示，台美股市已經過熱，超過歷史位置，不過，資金行情推動下仍將...

新代科技掛牌首日漲44% 中籤者爽賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44...

美降息前多空觀望 13金控股僅一檔收平盤其餘全都跌

美國聯準會（Fed）台北時間明天凌晨將公布利率決策會議結果，市場高度預期將啟動降息，金融類股在美啟動降息在即，對基本面影...

兩因素影響下台股休息 分析師最關心「這條線」是否守住

美國聯準會（Fed）本周可望宣布降息，帶動美股屢創新高，台股近期也是頻頻刷新收盤紀錄，17日則是出現休息，權值股走弱，權...

加權指數漲多拉回 法人：短期攻高動能已經確立

16日美股四大指數僅費半指數小漲0.3%，幸好其他三大指數跌幅並不大，跌幅在0.07%至0.2%之間。17日台股開盤以下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。