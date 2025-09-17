兩因素影響下台股休息 分析師最關心「這條線」是否守住

美國聯準會（Fed）本周可望宣布降息，帶動美股屢創新高，台股近期也是頻頻刷新收盤紀錄，17日則是出現休息，權值股走弱，權王台積電領跌，鴻海、聯發科、國泰金等也都是下跌表現；台股壓回，除了台指期結算，另一個關鍵在於市場等待Fed揭曉降息與否及調降幅度，分析師認為，目前在均線架構維持多頭排列下，觀察重點在於指數能否維持在5日均線之上。

美股周二四大指數僅費城半導體指數上漲0.32%；道瓊工業指數收45,757.9點，下跌125.55點、跌幅0.27%；S&P500指數下跌0.13%；那斯達克指數下跌0.07%；台積電ADR漲0.57%。

台股17日以25,543.91點開出，下跌85.73點，台積電以1,270元開出，下跌10元，早盤一度拉升翻紅至25,632.07點，小漲2.43點，鴻海以214元開低，跌破5日線，聯發科開高走低， 盤中翻黑，大盤指數一度下滑至25,465.04點。

盤面上電子股占大盤成交比重達76%，光電類股表現相對強勢，網通及電子組件也是上漲，傳產股以紡織類股、塑膠類股、電器電纜及油電燃氣的漲幅較強，紡織股逆勢走強，在高價成衣股與資產題材股帶動下，盤中漲幅居各類股之冠。

資深證券分析師簡伯儀表示，由於國際股市偏多、新台幣升值帶動資金流入，大盤維持明顯向上揚升格局，目前在均線架構維持多頭排列下，觀察重點在於指數能否維持在5日均線之上，及美國聯準會（Fed）降息的進展，整體盤面維持偏多操作。

證券分析師張陳浩表示，FED可能宣布降息，若是降息1碼，恐出現利多出盡，指數可能壓回休息，但他認為，一旦降息， 熱錢流進來，台積電是外資必然的買進標的，因此大指數修正空間不大， 操作上以選股為主， 鎖定低基期、且具題材的族群為首要標的。

統一投顧董事長黎方國表示，資金行情下，只要未跌破5日線，多頭未被破壞，短線將呈現區間震盪；不過，漲多股不宜追高，買股以低期期為優先。