快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

加權指數漲多拉回 法人：短期攻高動能已經確立

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

16日美股四大指數僅費半指數小漲0.3%，幸好其他三大指數跌幅並不大，跌幅在0.07%至0.2%之間。17日台股開盤以下跌85點、25,543點開出，雖然開盤不久一度拉高來到平盤之上的25,632點，但隨後又壓低。12點前加權指數最低下跌163點、至25,466點。不過法人指出，整體而言，短期攻高動能已經確立，只要量能與板塊輪動能跟上，歷史大多頭格局正在開啟。

昨日台積電除息秒填息，這不僅展現市場對台積電後市的高度信心，更凸顯權值股強勢回歸所帶來的資金動能效應。外資與內資對龍頭的需求同步發力，直接推升加權指數突破25,600點，再次改寫波段高點。

永豐期貨指出，電子權值股在AI與先進製程題材支撐下持續吸金，資金從原本分散的中小型題材股逐步回流至龍頭核心，形成「由大帶小」的多頭結構雛形。當前市場氛圍呈現樂觀，權值股若持續領軍，台股距離26,000點僅剩一步之遙，心理關卡突破後，將帶動市場進一步宣告歷史大多頭的到來。然而，必須留意國際變數可能帶來的波動，包括美元走勢、利率政策、以及美股科技股的同步表現，若外資買盤暫緩或國際資金移動，短線大盤可能在高檔遇到震盪。

台股 台積電 權值股

延伸閱讀

賣壓湧現 台股跌逾百點25500點震盪

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

台積秒填息 台股衝出六亮點…權王引領大盤創紀錄

台股買盤追捧強勢股

相關新聞

新代科技掛牌首日漲44% 中籤者爽賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44...

台股開盤下跌85點 台積電開低10元

台股17日開盤指數下跌85.73點，開盤指數為25,543.91點。台積電（2330）開盤價1,270元，下跌10元。

台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點

儘管護國神山台積電昨日秒填息，但是在聯準會利率會議召開在即，市場擔心利多出盡效應之下，早盤反而下跌開出，盤中最低跌到每股...

兩因素影響下台股休息 分析師最關心「這條線」是否守住

美國聯準會（Fed）本周可望宣布降息，帶動美股屢創新高，台股近期也是頻頻刷新收盤紀錄，17日則是出現休息，權值股走弱，權...

加權指數漲多拉回 法人：短期攻高動能已經確立

16日美股四大指數僅費半指數小漲0.3%，幸好其他三大指數跌幅並不大，跌幅在0.07%至0.2%之間。17日台股開盤以下...

價差44萬好誘人 達明申購首日吸引逾35萬人搶抽

廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣17日開標，得標加權平均價格433....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。