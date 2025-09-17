加權指數漲多拉回 法人：短期攻高動能已經確立

16日美股四大指數僅費半指數小漲0.3%，幸好其他三大指數跌幅並不大，跌幅在0.07%至0.2%之間。17日台股開盤以下跌85點、25,543點開出，雖然開盤不久一度拉高來到平盤之上的25,632點，但隨後又壓低。12點前加權指數最低下跌163點、至25,466點。不過法人指出，整體而言，短期攻高動能已經確立，只要量能與板塊輪動能跟上，歷史大多頭格局正在開啟。

昨日台積電除息秒填息，這不僅展現市場對台積電後市的高度信心，更凸顯權值股強勢回歸所帶來的資金動能效應。外資與內資對龍頭的需求同步發力，直接推升加權指數突破25,600點，再次改寫波段高點。

永豐期貨指出，電子權值股在AI與先進製程題材支撐下持續吸金，資金從原本分散的中小型題材股逐步回流至龍頭核心，形成「由大帶小」的多頭結構雛形。當前市場氛圍呈現樂觀，權值股若持續領軍，台股距離26,000點僅剩一步之遙，心理關卡突破後，將帶動市場進一步宣告歷史大多頭的到來。然而，必須留意國際變數可能帶來的波動，包括美元走勢、利率政策、以及美股科技股的同步表現，若外資買盤暫緩或國際資金移動，短線大盤可能在高檔遇到震盪。