新代科技掛牌首日漲44% 中籤者爽賺28萬元
智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44.7％，投資人若幸運中籤，一張獲利可望超過28萬元。
新代科公布今年年上半年營收表現亮眼，累計前七月營收81.84億元，年增25.72％；上半年稅後純益10.8億元，年增34.1％，每股純益17.2元。
面對全球製造業的加速進化與智慧化浪潮，新代科技擘也劃下一世代智慧製造的新格局，從AI產線智能、永續治理到人機協作，全面推動產業升級。
新代持續深化智慧機器人技術，從單機應用走向機台聯網與視覺辨識導入，打造具備判斷、協同與行動力的機器人系統。未來將推動更多橫跨上下游製程的人機協作場景應用，以高度模組化與快速部署能力，回應少量多樣、彈性製造的市場需求，並持續朝智慧機器人、四足機器人領域開拓發展。
新代為因應地緣變局，已積極展開跨區生產基地計畫，擴大供應韌性與在地服務能量。2026年第2季將完工啟用中國蘇州總部第二廠，2027年第2季啟用馬來西亞第二廠，並持續規畫2028年第4季在台南科學園區建置智慧製造新基地，以全球化布局打造完整的技術供應網絡。
