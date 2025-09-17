賣壓湧現 台股跌逾百點25500點震盪

快訊

中央社／ 台北17日電

美國聯準會（Fed）即將召開利率會議，台股昨天創高，今天出現賣壓，盤中震盪，指數下跌逾百點，於25500點附近震盪。國防展即將登場，但概念股漲多回檔，矽光子概念股逆勢走高。

11時8分左右，加權指數為25479.61點，下跌150.03點，成交值新台幣2462.04億元。

權值股台積電昨天創高，今天遇到賣壓，盤中低點1265元，跌15元；鴻海低點212元，下挫3.5元；聯發科最低1515元，跌20元。

國防展即將登場，觀察軍工族群表現，漢翔、雷虎今天宣布共同合作發展中大型無人直升機。雷虎股價開低震盪，一度翻紅，但多在平盤之下，盤中低點145元，下跌5.84%；漢翔盤中跌2.2%至62.2元。中光電為108元，跌4.42%；龍德造船重挫6.62%至162元。相關個股跌深後，盤中跌幅收斂。

矽光子概念股今天逆勢上揚，聯亞盤中達497.5元，漲4.62%；聯鈞開低走高，盤中達223元，勁揚6.44%；波若威為224.5元，漲3.21%；上詮達360元，上揚1.12%。

概念股 美國聯準會

