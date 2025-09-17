價差44萬好誘人 達明申購首日吸引逾35萬人搶抽

廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣17日開標，得標加權平均價格433.99元，每股承銷價238元，公開申購16日啟動，統計首日就吸引35 萬853人參與抽籤，凍結資金835億元，接下來還有兩個申購日，預估將有更多人加入搶抽。

達明17日以679元開出後一度拉高至680元，但盤中股價震盪，一度翻黑到650元；若以盤中高價680元計算，與承銷價的價差達442元， 中籤有望獲利44.2萬元，即使以650元計算，價差也達412元，中籤獲利可達41.2萬元，在中籤紅包誘人下， 預估還會有更多人加入抽籤的行列。

達明競價拍賣17日開標，競拍張數9,216張，最低得標價格351元，最高得標價620元，得標加權平均價格433.99元；公開申購在9月16日至18日進行，承銷張數3,104張，每股承銷價238元，9月22日抽籤。

達明先前在8月26日舉行上市前業績發表會時，集團大家長林百里親自參加，且強調「金孫」達明要上市「登大人」了，股價在隔天急拉，短短3天一度衝達825元，寫下天價，但其後出現休息，一度回到600元。

達明已在全球銷售1.8萬支機械手臂，其中2,000台導入廣達（2382）集團工廠；自研首款人形機器人「TM Xplore I」也已對外發表亮相，成為台灣首台國產AI人形機器人；「TM Xplore I」搭載輝達Jetson Orin平台，目標瞄準半導體、電子與汽車製造等需高精度與高混合特性的產業。

輝達（NVIDIA）正式推出最新機器人平台Jetson Thor，達明董事長何世池先前透露，9月可能會推出採用Jetson Thor機器人電腦架構的樣品，看好輝達新品將帶動未來2至3年機器人大腦算力將以數倍成長。