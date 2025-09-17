資金回流特別股 補漲行情可期

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著市場逐漸擺脫對等關稅的疑慮，在風險偏好度持續提升的背景下，帶動特別股走高，資金亦再度回流特別股。柏瑞投信表示，特別股價格自2025年7月以來明顯反彈，主要反映美國名目GDP成長加速，以及投資人風險偏好的上升，使特別股的信用利差持續收斂。觀察目前特別股利差離近一年的低點還有收斂空間，預期特別股仍有補漲行情可期。

柏瑞投信2025年第3季「洞悉特別股」報告指出，由於美國聯準會(Fed)持續按兵不動，且市場多空訊息交錯，使得特別股指數的殖利率於第2季震盪上行，且高於近5年均值，以特別股平均投資等級的信用評等而言，依然相當具有投資吸引力。而近期美國就業市場出現下行風險，使得市場對於9月降息的預期明顯升高，將有利於特別股後市。

柏瑞投信表示，雖然市場擔憂第3季關稅陸續上路後可能推升通膨，然而根據歷史經驗顯示，當通膨維持2%-4%的區間時，特別股往往有不錯的表現。主要受惠於特別股較高的殖利率水準，能有效抵禦通膨的影響，加上具有配發股息的特性，在利率高位將回落前更具有吸引力。

此外，觀察美國第2季財報，特別股指數中占比較高的金融業獲利表現持續強勁，且為本季標普500獲利上修的主要貢獻來源之一，展現出在利率高檔與經濟不確定性下的韌性與適應力，而關鍵的大型銀行亦全面繳出優於預期的財報，顯示金融業的體質依然強健、抵禦外部衝擊的能力佳。

在信用風險方面，根據Bloomberg統計，今年截至7月底共計有44檔特別股的信用評級被調升，以及44檔特別股的信用評級被調降，反映整體發行機構的信用風險可控。此外，以總面額變動的角度來看，整體特別股市場的淨供給增加，指數總成分檔數則由2024年底的195檔，增加至今年7月底的196檔。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示，由於關稅貿易戰已轉趨緩和，目前評估美國10年期公債殖利率區間將落在3.8-4.8%。至於殖利率曲線的進一步變化，仍將取決於未來幾個月的通膨數據表現及聯準會的實際政策行動。此外，近一個月資金出現回流特別股，顯示相對價值面仍具有投資機會。

