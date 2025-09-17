台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點
儘管護國神山台積電昨日秒填息，但是在聯準會利率會議召開在即，市場擔心利多出盡效應之下，早盤反而下跌開出，盤中最低跌到每股1265元，拖累大盤表現，早盤以下跌將近百點開出，盤中最低來到25466.64點。
法人分析，美股四大指數跌多漲少，主因是 Fed 利率決策前夕獲利了結賣壓開始出現，其中道瓊指數下跌 0.27%、Nasdaq指數下跌0.07%，費半指數上漲 0.32％。法人認為，目前市場普遍預期 Fed 將降息1碼，資金行情可說是全球股市能不斷創高的關鍵因素。
但是法人也特別提醒，Fed 公布利率決策後，資金行情能否延續？會不會以「利多出盡」來解讀，仍需審慎因應。短線操作上，法人則建議，記憶體、碳化矽及載板等當下熱門題材股，仍有依技術面賺取價差的空間，但偏好低檔布局的投資人，則不妨參考8 月營收數據，從中挑選營收成長、獲利穩健的好公司，例如封測、資服、航太扣件及貴金屬回收等類股，仍有不少曖曖內含光的優質標的值得關注。
