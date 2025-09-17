快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點。（中央社）
台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點。（中央社）

儘管護國神山台積電昨日秒填息，但是在聯準會利率會議召開在即，市場擔心利多出盡效應之下，早盤反而下跌開出，盤中最低跌到每股1265元，拖累大盤表現，早盤以下跌將近百點開出，盤中最低來到25466.64點。

法人分析，美股四大指數跌多漲少，主因是 Fed 利率決策前夕獲利了結賣壓開始出現，其中道瓊指數下跌 0.27%、Nasdaq指數下跌0.07%，費半指數上漲 0.32％。法人認為，目前市場普遍預期 Fed 將降息1碼，資金行情可說是全球股市能不斷創高的關鍵因素。

但是法人也特別提醒，Fed 公布利率決策後，資金行情能否延續？會不會以「利多出盡」來解讀，仍需審慎因應。短線操作上，法人則建議，記憶體、碳化矽及載板等當下熱門題材股，仍有依技術面賺取價差的空間，但偏好低檔布局的投資人，則不妨參考8 月營收數據，從中挑選營收成長、獲利穩健的好公司，例如封測、資服、航太扣件及貴金屬回收等類股，仍有不少曖曖內含光的優質標的值得關注。

Fed 營收

延伸閱讀

謝金河點名巴菲特台積電（2330）賣太早！網酸：檢討老巴訊號來了

台積秒填息 台股衝出六亮點…權王引領大盤創紀錄

台股買盤追捧強勢股

聯發科2奈米晶片 明年量產 採用台積製程技術 效能大提升

相關新聞

新代科技掛牌首日漲44% 中籤者爽賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44...

台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點

儘管護國神山台積電昨日秒填息，但是在聯準會利率會議召開在即，市場擔心利多出盡效應之下，早盤反而下跌開出，盤中最低跌到每股...

台股開盤下跌85點 台積電開低10元

台股17日開盤指數下跌85.73點，開盤指數為25,543.91點。台積電（2330）開盤價1,270元，下跌10元。

價差44萬好誘人 達明申購首日吸引逾35萬人搶抽

廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣17日開標，得標加權平均價格433....

新代掛牌上市衝上900元關卡 中籤爽賺28萬、報酬率44%

智慧製造解決方案廠新代17日以每股630元掛牌上市，早盤以882元開高後再往上拉升，股價站上900元，一度衝達912元，...

Fed 降息 法人：歷史經驗 科技股強漲

台新投信表示，現任Fed主席鮑爾熱門接班人、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，稱自己將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。