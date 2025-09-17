快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

新代掛牌上市衝上900元關卡 中籤爽賺28萬、報酬率44%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

智慧製造解決方案廠新代17日以每股630元掛牌上市，早盤以882元開高後再往上拉升，股價站上900元，一度衝達912元，中籤者 若賣在這個價位，可望獲利28.2萬元， 報酬率44.76%；新代展開蜜月行情， 盤中漲幅逾40%。

新代在未上市掛牌前是興櫃股后，股價僅次於興櫃股王鴻勁，日前隨著機器人概念股大漲，8月29日一度衝達1,005元，曾躋身千金股；新代17日正式掛牌上市，股價開高走高，一度衝達912元， 盤中力守在900元之上，盤中漲幅43%。

新代今年第2季合併毛利率47.56%，稅後純益5.99億元，年增20%，每股純益9.52元；累計今年上半年稅後純益10.8億元，年增33.9%，每股純益17.2元，獲利創同期新高。

新代積極布局工業機器人與智慧機器人應用，可發展機器人電控系統、整合控制器和感測元件功能的「小腦」，也可發展機械手臂等關鍵零組件；機器人布局目前正與客戶合作中，預計2026年上半年起，部分產品有機會逐步落實。

新代表示，集團下個5年發展計畫，將聚焦AI與機器人；日前新代與老牌食品廠義美、台積電（2330）自動化要角盟立合組「鞍新盟機器人製造公司」，攜手搶進無人機與機器人市場。

興櫃 工業機器人

延伸閱讀

股票抽籤「肉多多」吸引眼球！達明（4585）上市中籤價差上看43萬

雲林食品公司未發資遣費57元 硬生生吞下30萬元罰款

台中九州案換法官！最美女董座多次出國遭限制出境、出海

鄭文燦貪汙案又換法官 64期剛分發「舊」人中籤全新合議庭接手

相關新聞

新代科技掛牌首日漲44% 中籤者爽賺28萬元

智慧製造解決方案廠新代科技 (7750）今日以每股630元掛牌上市，今日也上演蜜月行情，盤中一度衝上912元，漲幅達44...

台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點

儘管護國神山台積電昨日秒填息，但是在聯準會利率會議召開在即，市場擔心利多出盡效應之下，早盤反而下跌開出，盤中最低跌到每股...

台股開盤下跌85點 台積電開低10元

台股17日開盤指數下跌85.73點，開盤指數為25,543.91點。台積電（2330）開盤價1,270元，下跌10元。

價差44萬好誘人 達明申購首日吸引逾35萬人搶抽

廣達孫公司、全球前三大協作機器人廠商達明（4585）預計9月26日掛牌上市，競價拍賣17日開標，得標加權平均價格433....

新代掛牌上市衝上900元關卡 中籤爽賺28萬、報酬率44%

智慧製造解決方案廠新代17日以每股630元掛牌上市，早盤以882元開高後再往上拉升，股價站上900元，一度衝達912元，...

Fed 降息 法人：歷史經驗 科技股強漲

台新投信表示，現任Fed主席鮑爾熱門接班人、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，稱自己將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。