美股靜待 Fed 降息使科技股表現分歧 法人指台股可留意中小型股補漲

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

美股四大指數多數收跌，從歷史高點小幅回檔，市場屏息靜待美聯準會（Fed）明天利率會議決策今年首度降息，法人預期美股表現將影響台股大型電子權值股進入觀望，台股也可能漲多震盪、可留意中小型股表現與漲幅落後族群。

美股周二四大指數中僅費城半導體繼續上漲，其餘S&P 500指數、道瓊工業指數、那斯達克指數均下跌，市場籠罩在Fed開會前夕降息決議出爐前的觀望氣氛中，美股科技股表現分歧，特斯拉、亞馬遜、甲骨文等撐盤，輝達、微軟收跌則壓抑指數表現。法人指出，台股在近期屢創新高後，美股的觀望氣氛與大型科技股分歧表現，預期將影響台股大型科技權值股也將隨之進入觀望，指數漲多震盪，相對低位階中小型股補漲表現可留意。

