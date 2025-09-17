00706L、00673R 10月15日起暫停交易至21日 執行反分割

期元大S&P日圓正2（00706L）及期元大S&P原油反1（00673R）在7月24日受益人大會通過該2檔基金進行反分割，元大投信於9月11日向證交所申請辦理反分割作業。

證交所表示，旨揭2檔基金受益憑證單位數反分割比率均為0.25（反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數=1：4），即投資人原如持有4個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。

因應反分割作業，旨揭2檔受益憑證將於10月8日進行信用交易最後回補，自10月15日起至10月21日停止在市場買賣，自10月17日起至10月21日停止受益人名簿記載變更，並將以10月22日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。