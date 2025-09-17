快訊

繼光香香雞買1送1、三商「檸檬炸雞3塊100」！還有韓粉玫瑰拉麵上桌

勞勃瑞福最後身影曝光！過世前半年驚喜客串「暌違6年演出成絕響」

MLB／左打右打都開轟！水手羅利破左右開弓紀錄 雙響砲追平隊史

00706L、00673R 10月15日起暫停交易至21日 執行反分割

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

期元大S&P日圓正2（00706L）及期元大S&P原油反1（00673R）在7月24日受益人大會通過該2檔基金進行反分割元大投信於9月11日向證交所申請辦理反分割作業。

證交所表示，旨揭2檔基金受益憑證單位數反分割比率均為0.25（反分割後受益權單位數：反分割前受益權單位數=1：4），即投資人原如持有4個受益權單位者，於反分割後將換發為持有1個受益權單位。

因應反分割作業，旨揭2檔受益憑證將於10月8日進行信用交易最後回補，自10月15日起至10月21日停止在市場買賣，自10月17日起至10月21日停止受益人名簿記載變更，並將以10月22日作為新受益憑證換發基準日、新受益憑證上市開始買賣日及舊受益憑證終止上市日。

反分割 元大投信

延伸閱讀

009812 18日掛牌 可融資券

與華府關係緊張 巴西下週聯合國大會尚未取得美簽

東方風能、鴻勁、永擎與長廣 4家通過證交所上市審議

台日跨境ETF 18日掛牌

相關新聞

台股開盤下跌85點 台積電開低10元

台股17日開盤指數下跌85.73點，開盤指數為25,543.91點。台積電（2330）開盤價1,270元，下跌10元。

台積秒填息 台股衝出六亮點…權王引領大盤創紀錄

台積電昨（16）日季配息除息上演第九次「秒填息」秀，收盤攻上1,280元天價，引領台股同步創新高，締造六大歷史新高紀錄。

台積電昨日秒填息今日走弱 大盤受累跌逾百點

儘管護國神山台積電昨日秒填息，但是在聯準會利率會議召開在即，市場擔心利多出盡效應之下，早盤反而下跌開出，盤中最低跌到每股...

Fed 降息 法人：歷史經驗 科技股強漲

台新投信表示，現任Fed主席鮑爾熱門接班人、聯準會理事沃勒（Christopher Waller）再次呼籲降息，稱自己將...

美股靜待 Fed 降息使科技股表現分歧 法人指台股可留意中小型股補漲

美股四大指數多數收跌，從歷史高點小幅回檔，市場屏息靜待美聯準會（Fed）明天利率會議決策今年首度降息，法人預期美股表現將...

00706L、00673R 10月15日起暫停交易至21日 執行反分割

期元大S&P日圓正2（00706L）及期元大S&P原油反1（00673R）在7月24日受益人大會通過該2檔基金進行反分割...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。